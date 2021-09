Marcelo Santos e Givaldo assim Ordem de Serviço para melhorar sinalização em Jerônimo Monteiro

Ação do Governo do Estado conta com investimento de mais de R$ 100 mil para ajudar na segurança viária da região. Solenidade contou com a presença do prefeito, vereadores e lideranças locais

Na manhã desta segunda-feira (27), o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos/ES) esteve em Jerônimo Monteiro para participar da assinatura de Ordem de Serviço que vai garantir segurança viária no município, com uma melhor sinalização no trânsito das vias que cortam a cidade, que segue em franco desenvolvimento.

O recurso destinado à região, através do Governo do Estado, será utilizado de maneira que alavanque a mobilidade urbana e o turismo. “Estou em Jerônimo Monteiro, mais uma vez, para garantir as devidas melhorias a infraestrutura do município e, claro, para beneficiar toda a população. Dessa vez, os recursos serão para melhorar a organização do trânsito, nas sinalizações horizontal e vertical, além do aperfeiçoamento na sinalização dos pontos turísticos que vão facilitar o acesso dos moradores e dos turistas”, comentou o deputado Marcelo Santos, que também é presidente da Comissão de Infraestrutura do Legislativo Capixaba.



O parlamentar também destacou a organização da cidade, a capacidade técnica da equipe do prefeito Sérgio Fonseca, que faz com que os projetos apresentados sejam aprovados e os investimentos cheguem mais rápido na cidade. Em seguida, o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, que esteve no local para a assinatura, reforçou que o investimento de mais de R$ 100 mil foi possível graças à parceria com o deputado Marcelo Santos, que fez a demanda chegar ao Detran.

Ordem de serviço prevê investimento de mais de R$ 100 mil.

“Uma ação importante do Governo do Estado para melhor organizar o trânsito e dar mais segurança a quem transita pelas ruas do município. Além disso, visitamos obras que estão em andamento e é resultado de muito trabalho que conquistamos em parceria com o governador Renato Casagrande”, apontou o deputado.



O prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Fonseca, destacou a importância da parceria da cidade com o deputado, ressaltando o avanço e crescimento que já pode ser observado: “Depois que Marcelo chegou em Jerônimo Monteiro, já foram mais de R$ 15 milhões investidos na cidade.”



O vice-prefeito, Genaldo Resende Ribeiro, vereadores e lideranças também estiveram presentes na solenidade de assinatura da Ordem de Serviço.



