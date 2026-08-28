Marcelo Santos reúne lideranças e recebe apoio à candidatura a deputado federal em Linhares

today28 de agosto de 2026 remove_red_eye83

Prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara e vereadores participaram do ato realizado nesta quinta-feira (27)

O lançamento da campanha de Marcelo Santos a deputado federal em Linhares reuniu lideranças políticas do município na noite desta quinta-feira (27). O encontro contou com a presença do prefeito Lucas Scaramussa, do vice-prefeito Franco Fiorot, do presidente da Câmara Municipal, Roninho Passos, além de vereadores e apoiadores, que declararam apoio à candidatura.

O ato foi realizado no ABC Lounge, no bairro Movelar, e integra a agenda de lançamentos regionais da candidatura. Antes de Linhares, Marcelo Santos esteve em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, levando a campanha a diferentes regiões do Espírito Santo.

Em Linhares, as manifestações de apoio foram marcadas pela participação de representantes dos poderes Executivo e Legislativo municipal.

Durante o evento, o prefeito Lucas Scaramussa defendeu a candidatura de Marcelo Santos e destacou sua atuação política e relação com municípios e setores produtivos do Estado.

“Marcelo é um cara bom e determinado. Ricardo Ferraço e Casagrande organizaram o Espírito Santo com a ajuda de Marcelo Santos. Marcelo é uma pessoa que está próxima dos mais simples e a indústria está apaixonada por ele por toda ajuda que ele dá para o crescimento do Estado”, afirmou Scaramussa.

Apoio de lideranças locais

O vice-prefeito Franco Fiorot destacou iniciativas atribuídas à atuação de Marcelo Santos na Assembleia Legislativa e citou programas e pautas relacionadas ao setor produtivo.

“Marcelo, a sua caminhada inspira muito. Você criou na Assembleia pautas importantes, entre elas o AgroLegis e os Arranjos Produtivos”, disse Fiorot.

O presidente da Câmara, Roninho Passos, também declarou apoio à candidatura e ressaltou a relação entre os poderes na administração pública.

Os vereadores Paulinho Maracujá e Evelson Lima participaram da mobilização.

Marcelo mira Câmara dos Deputados

Durante o encontro, Marcelo Santos afirmou estar preparado para uma eventual atuação no Congresso Nacional e defendeu uma postura de diálogo no Legislativo federal.

“Estou preparado para ir para Brasília e fazer o bom debate que falta ao Congresso Nacional”, afirmou.

Atualmente em seu sexto mandato consecutivo como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos disputa uma vaga na Câmara dos Deputados com o número 4456.

A agenda em Linhares faz parte da estratégia de ampliar a presença da candidatura em diferentes regiões do Espírito Santo. Com o mote “Agora o papo é federal”, Marcelo busca levar para a disputa federal a experiência acumulada durante sua trajetória no Legislativo estadual.

O candidato ainda deve cumprir novas agendas regionais ao longo do período eleitoral, com encontros voltados à apresentação da candidatura e à articulação com lideranças municipais.