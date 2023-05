Marcelo Santos solicita estadualização da Segunda Ponte

today22 de maio de 2023 remove_red_eye102

Ofício enviado ao governador sugere medida para agilizar obras no trecho atualmente administrado pelo governo Federal

O deputado estadual Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, encaminhou ofício ao governador Renato Casagrande solicitando a estadualização do trecho da BR-262 compreendido entre o Km 0 e o 1.3, a Ponte Governador Gerson Camata, também conhecida como Segunda Ponte. A proposta visa melhorar a infraestrutura rodoviária da região, garantindo maior segurança e mobilidade para os cidadãos.

“Esse trecho de BR-262 tem sido alvo de preocupações por parte dos moradores e usuários da via. Diversos problemas têm sido relatados, como buracos, sinalização deficiente e falta de manutenção adequada. Essas condições precárias comprometem a segurança dos motoristas e passageiros que transitam pela ponte”, afirmou o parlamentar.

O deputado Marcelo Santos ressalta a importância da estadualização do trecho como uma medida eficaz para solucionar esses problemas. “Ao assumir a responsabilidade pela rodovia, o governo estadual terá a capacidade de investir em melhorias significativas na infraestrutura, como reparos emergenciais, recapeamento asfáltico, instalação de sinalização adequada e manutenção regular”, justificou ainda o parlamentar

Além disso, a estadualização permitirá uma maior agilidade na execução de projetos de ampliação e modernização da via, contribuindo para o desenvolvimento regional e o fortalecimento da economia local. Com uma rodovia em boas condições, a região poderá atrair mais investimentos, impulsionando o turismo, o comércio e a geração de empregos.

O deputado Marcelo Santos destaca a importância do apoio do Governador Renato Casagrande para essa iniciativa. “A estadualização da ponte é uma demanda urgente e necessária para garantir a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos que dependem dessa via para fazer a ligação entre Vitória e Cariacica. Contamos com o apoio do Governador para que possamos lrealizar as melhorias necessárias o mais rápido possível, assim como foi feito na manutenção no viaduto de jurisdição do DER (Departamento de Edificações e Rodovias)”, comentou o presidente do Legislativo capixaba.

Marcelo lembrou ainda da municipalização da antiga BR-262 que se tornou Av. Mário Gurgel, entre a ponte e o viaduto da Ceasa. “Quando a rodovia foi municipalizada, Cariacica deu um passo importante para o progresso local, sendo visível a melhoria do trecho, uma vez que o processo de conserva e manutenção se tornou mais ágil e menos burocrático”, finalizou.