Marcelo Santos visita obras da estrada entre Castelo e Muniz Freire

23 de julho de 2020

A retomada das obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação da Rodovia ES 379, que liga Castelo a Muniz Freire, no Sul do Estado, é uma realidade. Nesta quinta-feira (23), o Presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (CoinfraES), o deputado estadual Marcelo Santos realizou uma visita técnica ao canteiro de obras acompanhado do diretor do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) Luiz César Maretto, do vereador de Muniz Freire Roberto Paulúcio, dos vereadores de Castelo Patrick Alledi e Douglas Falçoni e do presidente da Associação dos Produtores de Leite de Muniz Freire (Munizleite), Leandro Pinheiro, para acompanhar de perto a construção da rodovia.

A estrada é uma importante via para escoar a produção local, além de ser uma das principais rotas turísticas, já que visitantes podem utilizar o trecho como atalho para as praias do Sul do Estado. Ao fim das obras, a rodovia facilitará a vida de quem precisa ir de uma cidade a outra e deve fomentar o turismo da região, tendo em vista que ambos os municípios possuem diversas belezas naturais que atraem pessoas de todos os lugares do Brasil.

Um dos principais pedidos dos moradores da cidade é a construção de uma ciclovia junto a rodovia, que deve ser atendido pelo Departamento, contribuindo também para o setor esportivo das cidades.

Apesar de ter sido anunciada no ano de 2012 e ser uma obra fundamental para a região, os trabalhos foram paralisados diversas vezes e a retomada só foi possível após a aprovação da Lei 10.999/2019, de autoria do deputado estadual Marcelo Santos, que desburocratizou o setor de obras públicas no Espírito Santo.

“A aprovação da Lei que desburocratiza obras públicas foi sem dúvidas primordial para a retomada dos trabalhos nesta rodovia tão desejada pelos moradores de Castelo e Muniz Freire. Antes da Lei 10.999/2019 existia uma demora muito grande para que a retomada pudesse acontecer por conta da burocracia imposta pela legislação que estava ultrapassada. Mas agora temos uma nova realidade e fico satisfeito em ver a obra da ES 379 em andamento”, ressaltou Marcelo.

No momento, em Muniz Freire a obra se encontra na fase de finalização da detonação de rochas e em Castelo já existe um trecho pronto para o início dos trabalhos de pavimentação, que deve acontecer nos próximos dias. O diretor do DER-ES, Luiz César Maretto, garante que a obra não será paralisada novamente.

“A obra da estrada que liga os municípios de Castelo e Muniz Freire foi retomada e não vai parar até que seja concluída. As solicitações dos moradores foram repassadas pelo deputado Marcelo Santos e pelo vereador Roberto Paulúcio, estamos analisando todas as sugestões e pedidos, mas posso garantir que a comunidade será ouvida e principalmente atendida”, disse Maretto.