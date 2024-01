Mari Chamon lança “Semente de Amor”, primeiro single de EP homônimo

A cantora e compositora capixaba Mari Chamon acaba de lançar “Semente de Amor”, primeiro single de EP homônimo. O novo trabalho foi produzido pela Blessed Records, gravadora a qual a artista agora integra o casting, e distribuído pela Sound System Brasil. O EP será lançado através de singles com datas previstas de lançamento para fevereiro, abril e maio.

O single “Semente de Amor” é uma composição de Mari Chamon, do produtor Thiago Santos Alves, e do artista capixaba, Flávio Marão. Além de vocalista da banda Projeto Feijoada, Flávio Marão é parceiro de composição de grandes nomes da música capixaba como Fred Nery, da banda de reggae Macucos.

“É uma alegria lançar esse primeiro trabalho como artista da Blessed Records, que faz um trabalho incrível focado no reggae, e ainda, ter parceiros tão especiais. Todo o processo de produção das músicas do EP foi muito divertido e prazeroso”, revela a artista.

A faixa é um reggae bem praiano, e fala sobre o florescer de um sentimento. “Tudo que a gente se dedica, cuida, ‘rega’, eventualmente floresce. Para mim, é assim no amor, é assim na minha carreira. Por isso o EP também leva esse nome”, explica a artista.

“Semente de Amor” está disponível em todas as plataformas de música, e o lyric vídeo no canal da Sound System Brasil no Youtube.