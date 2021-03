Mariana Rios é a nova contratada da Netflix

A atriz e cantora Mariana Rios acaba de entrar para o time da Netflix e estreia nova série original do streaming: “De Volta aos 15”. Baseada no livro homônimo de Bruna Vieira, a produção iniciou as gravações dia 27 de fevereiro, em São Paulo.

“Estou muito feliz e honrada em receber o convite para fazer parte do time Netflix!”, completa Mariana.

“De volta aos 15” é uma série divertida e emocionante, que mostra a jornada de autodescoberta e amadurecimento de Anita (Camila Queiroz) que volta à sua cidade natal para o casamento da irmã, Luiza, interpretada por Mariana. Após alguns eventos desastrosos, como em um passe de mágica, a personagem principal é catapultada para o primeiro dia do colegial: uma mente de 30 anos no corpo de uma adolescente de 15.

Sob a produção de Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento, com direção de Vivi Jundi e Dainara Toffoli, a série foi adaptada e roteirizada por Janaina Tokitaka. Renata Kochen, Alice Marcone e Bryan Ruffo também assinam o roteiro. “De Volta aos 15” terá seis episódios de 40 minutos cada, prometendo risadas, surpresas e muita emoção.

Foto Danilo Borges