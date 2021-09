Marqueteira política de Vitória, Bete Rodrigues, morre aos 69 anos

Faleceu na noite deste domingo (12), na Praia da Costa, em Vitória, a jornalista, publicitária e marqueteira política Bete Rodrigues, que estava com uma grave infecção urinária.

Ela, que tinha 69 anos, passou mal quando estava deitada em casa e um dos filhos, Pedro Roque, tentou socorrê-la com massagem cardíaca, mas Beth não resistiu. Ele acredita que a mãe foi vítima de uma parada cardíaca.

Beth coordenou, no Espírito Santo, as campanhas de todos os governadores eleitos desde 1990: Albuíno Azeredo (1990), Vitor Buaiz (1994), José Inácio Ferreira (1998), Paulo Hartung (2002), reeleição do governador Paulo Hartung (2006), Renato Casagrande (2010) e Paulo Hartung (2012).

A marqueteira também foi professora na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – e fundadora do curso de comunicação da instituição, além de ter criado uma empresa especializada em comunicação de massa e marketing político, uma das primeiras do país, a Casamarela.

Beth Rodrigues deixa três filhos. Não temos informação sobre o velório.