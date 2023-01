Matrículas da rede municipal de Vila Velha começam a partir de 10 de janeiro

today5 de janeiro de 2023 remove_red_eye34

A chamada para matrícula nas escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha começam na próxima terça-feira (10). As escolas entrarão em contato com os responsáveis por meio do número de telefone cadastrado, solicitando o comparecimento na unidade municipal.

Para efetivar a matrícula, o responsável deve comparecer no dia e horário previamente combinados, com uma série de documentos (listados no final desta matéria). A chamada segue a ordem da Lista de Espera do Sistema de Gestão Escolar e é realizada de acordo com o número de vagas disponíveis.

Estão presentes na Lista de Espera todos aqueles que procuraram alguma unidade de ensino e realizaram o cadastramento do estudante solicitando vaga. Caso não tenha sido feito, o responsável pode procurar qualquer unidade de ensino até o dia 13 de janeiro ou após o dia 01 de fevereiro.

Para realizar o cadastro eletrônico, o responsável deve comparecer à escola com o comprovante de residência original atualizado, comprovante de escolaridade, certidão de nascimento ou outro documento oficial do aluno, laudo médico para o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Remanejamento de alunos

O remanejamento dos alunos segue acontecendo. Os responsáveis precisam comparecer na escola no período estabelecido para a escolha da nova unidade de ensino para a qual ele será transferido.

Para os alunos que estão saindo da Educação Infantil e entrando no Ensino Fundamental, os pais tem até o dia 6 de janeiro para comparecer à escola. Já para os alunos que estão saindo de uma escola de Ensino Fundamental e indo para outra da mesma modalidade, os responsáveis tem até o dia 13 de janeiro.

Caso o responsável não compareça à escola para a escolha do remanejamento, o aluno será localizado na unidade de ensino mais próxima de seu endereço onde houver vaga.

Quando o responsável for convocado pela escola para comparecer e realizar a matrícula do aluno, ele deve ir até a unidade de ensino no dia e horário combinado com os seguintes documentos:

I – certidão de nascimento;

II – cartão de vacina;

III – declaração de caderneta de vacinação atualizada para alunos que possuem até 18 anos;

IV – número do cartão do SUS;

V – número do NIS do aluno caso a família seja beneficiada por recursos financeiros (bolsa família e outros);

VI – comprovante de escolaridade, por meio de histórico escolar ou declaração escolar;

VII – comprovante original de residência atualizado (últimos três meses);

VIII – título de eleitor, certificado de alistamento militar (sexo masculino) para os alunos maiores de 18 anos;

IX – laudo médico para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

foto Adessandro Reis