Maurício Manieri comanda show ao vivo no “Música na Band” desta sexta-feira

today2 de dezembro de 2020 remove_red_eye23

O Música na Band apresenta um show ao vivo do cantor Maurício Manieri nesta sexta-feira (4), direto dos estúdios da emissora, em São Paulo. No repertório estarão canções que marcaram a carreira do artista.

Maurício Carneiro Manieri nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e iniciou os estudos em música aos seis anos de idade, quando ganhou de presente dos pais um tradicional piano Bechstein.

No fim dos anos 1980, inaugurou a Escola Moderna de Música e iniciou os estudos na Faculdade de Composição e Regência do tradicional Conservatório Dramático e Musical (CDMSP).

Na década seguinte, gravou ao lado do irmão Marcelo o primeiro compacto independente. O trabalho despertou a atenção do renomado produtor Dudu Marote, considerado seu mentor. Oito anos mais tarde, o músico lançou seu primeiro algum, “A Noite Inteira”, que incluía os singles “Bem Querer”, “Minha Menina”, “Te Quero Tanto” e “Pensando em Você”. Já nos anos 2000, ganhou as rádios de todo o país com a regravação de “Primavera”, de Tim Maia.

Ao longo da carreira, Manieri atuou no mercado publicitário dando voz a dezenas de jingles e trabalhou como tecladista de artistas nacionais e internacionais, como Culture Beat, Alexia, Double You, Undercover, Nick French, Taleesa e Patrícia Marx.

Em 2020, o cantor lançou o DVD Classics, gravado em novembro de 2019 para celebrar mais de duas décadas de carreira. No trabalho, ele divide os vocais com Chitãozinho & Xororó, Daniel, Alexandre Pires, Jon Secada, Gilbert e Ivete Sangalo.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.