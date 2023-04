Mecânica Básica para Mulheres: Detran|ES abre inscrições para 4ª edição do curso

As interessadas em aprender sobre mecânica de carros e motos, resolver problemas corriqueiros em seus veículos e entender melhor o que os indicadores do painel de instrumentos querem dizer terão uma nova oportunidade de participar das aulas oferecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O órgão abriu, nesta terça-feira (18), as inscrições para a 4ª edição do Curso de Mecânica Básica para Mulheres “Faça você mesma”, que será realizado em maio, dentro da programação do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site www.detran.es.gov.br, acessando o banner do curso na página principal. Serão disponibilizadas 50 vagas para a modalidade “carro” e outras 50 para “motocicleta”. Os cursos são totalmente gratuitos, organizados e coordenados pelo Detran|ES como parte das atividades da Escola Pública de Trânsito. As aulas terão formato presencial e serão ministradas pelos técnicos especializados das empresas parceiras Moto Vena e Contauto Auto Center.

Podem se inscrever mulheres residentes no Espírito Santo que tenham a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria do curso que desejam fazer a inscrição e que não estiverem cumprindo as penalidades de Suspensão do Direito de Dirigir ou de Cassação.

O curso tem como foco proporcionar às mulheres o conhecimento necessário para que resolvam problemas corriqueiros em seus veículos, seja no carro ou na moto, tais como, compreender os principais indicadores do painel de instrumentos, noções básicas de verificação do motor, dos freios e fluídos, quando o veículo precisa de alinhamento e balanceamento, além de dicas de condução econômica e cuidados diários.

“Essa é nossa quarta edição e temos tido uma alta procura por esse curso, com mulheres que saem daqui transformadas e muito mais seguras para identificar problemas em seus veículos ou conversar com mecânicos. E o objetivo é esse mesmo, dar independência e segurança para as mulheres que dependem de ajuda externa para resolver contratempos nos seus veículos. Incluímos o curso na programação do Maio Amarelo porque a manutenção correta do veículo também é importante para a segurança no trânsito, que é o alerta que vamos intensificar no mês de maio”, disse o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

O Curso

O Curso de Mecânica Básica para Mulheres “Faça você mesma” é dividido em módulos teórico e prático, e as aulas serão ministradas pelos técnicos especializados das empresas parceiras. A formação será realizada na Sede Administrativa do Detran|ES, em Vitória, nos dias 08 e 09 de maio para mecânica básica de veículo de quatro rodas (carro), e, nos dias 10 e 11 de maio, para mecânica básica de veículos de duas rodas (motocicleta), sempre das 13h30 às 17h. Ao final de cada formação, será entregue um certificado de participação.

Inscrições

As inscrições estão abertas do dia 18 de abril até o preenchimento das vagas. As condutoras interessadas devem fazer a inscrição exclusivamente no site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br), no banner localizado na página principal ou na aba “Educação”, onde constarão todas as informações relativas ao curso. As interessadas podem se inscrever nas duas modalidades (carro e moto), desde que atendam aos requisitos do regulamento.

Para se inscrever, a candidata deve preencher o formulário de acordo com o que for solicitado. É importante ressaltar que, no ato de inscrição, todas estejam atentas às informações fornecidas, pois a comunicação do Órgão com as selecionadas será feita via e-mail. Portanto, é de inteira responsabilidade das inscritas acompanhá-las. O resultado com as selecionadas será enviado pelo Detran|ES por e-mail para cada contemplada confirmar a participação no curso.

Cronograma:

Inscrições: 18 de abril no site www.detran.es.gov.br.

1 – Curso de Mecânica para Mulheres – Veículo 4 rodas (carro)

Data: 08 e 09 de maio de 2023

Horário: 13h30 às 17h

Local: Sede Detran|ES – Avenida Fernando Ferrari – 1080, Mata da Praia

2 – Curso de Mecânica para Mulheres – Veículo 2 rodas (motocicleta)

Data: 10 e 11 de maio de 2023

Horário: 13h30 às 17h

Local: Sede Detran|ES – Avenida Fernando Ferrari – 1080, Mata da Praia

Disciplinas do Curso de Veículo 2 rodas:

– Inspeção

– Combustível, tanque

– Acelerador, funcionamento

– Motor, verificações

– Troca de óleo

– Corrente de Transmissão

– Freios, fluidos e verificação

– Sistema elétrico

– Interruptores, funcionamento

– Rodas, raios e pneus

– Cabos embreagem e freios

– Manetes

– Filtros

Disciplinas do Curso de Veículo 4 rodas:

– Equipamentos obrigatórios (ferramentais)

– Painel de Instrumentação

– Principais indicadores do painel de instrumentos

– Noções básicas do motor

– Sistema de lubrificação

– Sistema de arrefecimento

– Sistema de alimentação (combustível)

– Sistema de ignição

– Sistema de escape

– Sistema de direção

– Sistema de transmissão

– Sistema de freio

– Sistema de suspensão

– Sistema de rodagem (rodas e pneu)

– Eventualidades e alternativas

– Dicas de condução econômica

– Cuidados diários e checklist