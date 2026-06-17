MEIs devem ficar atentos a golpes sobre alvarás e supostas pendências fiscais

today17 de junho de 2026 remove_red_eye74

Microempreendedores Individuais (MEIs), empresários e comerciantes de Vila Velha devem redobrar a atenção diante de mensagens falsas que circulam por WhatsApp, e-mails, SMS e outros aplicativos, informando supostas pendências relacionadas a alvarás de funcionamento, licenciamento municipal ou débitos junto à prefeitura.



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Vila do Empreendedor, está alertando a população sobre uma nova tentativa de golpe que utiliza linguagem alarmista para induzir as vítimas ao pagamento de cobranças fraudulentas.



Nesses comunicados, os golpistas costumam mencionar multas, bloqueio de CNPJ, suspensão de atividades econômicas, restrições financeiras e até cancelamento de registros empresariais caso o destinatário não realize uma suposta regularização imediata. Em muitos casos, as mensagens contêm links direcionados para páginas falsas que imitam portais oficiais e são usadas para capturar dados pessoais e financeiros das vítimas.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, orienta os empreendedores a verificarem cuidadosamente a procedência de qualquer cobrança recebida por meios digitais.



“Os microempreendedores precisam verificar cuidadosamente a origem de todas as cobranças recebidas, principalmente por mensagens via e-mail e WhatsApp. Antes de efetuar pagamentos ou fornecer dados pessoais, é fundamental consultar os canais oficiais dos órgãos públicos. A prevenção continua sendo a principal ferramenta contra esse tipo de fraude”, destacou.



Colodetti reforça ainda que, diante de qualquer dúvida ou suspeita, os empresários procurem imediatamente a Vila do Empreendedor. O órgão funciona no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou ainda pelo WhatsApp (27) 3149-7352.



“Consultar fontes confiáveis é a melhor forma de se proteger contra golpes que, infelizmente, têm se tornado cada vez mais comuns. Em Vila Velha, nosso compromisso é fortalecer o empreendedorismo com informação segura e apoio constante aos empresários, garantindo que eles tenham tranquilidade para focar no crescimento dos seus negócios”, afirmou.



Segundo Danielle de Deus, diretora da Vila do Empreendedor, os criminosos vêm utilizando cada vez mais estratégias para conferir aparência de legitimidade às suas mensagens. E um dos golpes mais recorrentes tem como alvo os Microempreendedores Individuais (MEIs).



“Um dos golpes que mais temos visto é o da cobrança de taxa de alvará para MEIs. É importante lembrar que o Microempreendedor Individual é isento dessa taxa, o que reforça o caráter fraudulento dessas mensagens. Também vale frisar que a Prefeitura não realiza cobranças via aplicativos de celular”, alerta.



Danielle informou, ainda, que esses modelos de golpe utilizam indevidamente símbolos que remetem a órgãos oficiais, informando sobre a existência de pendências relacionadas à chamada “Taxa de Licenciamento (Alvará)”, acompanhada de ameaças de aplicação de multas, bloqueio de serviços financeiros e até de desativação do CNPJ.



Como identificar possíveis golpes

Entre os principais sinais de alerta estão:

• Mensagens enviadas por números desconhecidos;

• Ameaças de bloqueio do CNPJ ou aplicação imediata de multas;

• Solicitação de pagamentos urgentes;

• Links que não pertencem aos portais oficiais do Governo Federal ou da Prefeitura;

• Erros de português, informações genéricas ou ausência de identificação clara do órgão responsável.



Canais oficiais

A Prefeitura de Vila Velha orienta que qualquer dúvida relacionada ao licenciamento de empresas, alvarás, inscrições municipais, tributos ou obrigações do MEI seja esclarecida exclusivamente por meio dos canais oficiais da administração municipal.



Empresários que desejarem verificar a existência de débitos junto ao município podem realizar a consulta pelo portal oficial da Prefeitura, utilizando o CNPJ e a Inscrição Municipal da empresa.



A orientação é simples: antes de realizar qualquer pagamento ou fornecer informações pessoais, confirme a autenticidade da cobrança. Alguns minutos de verificação podem evitar prejuízos financeiros e o vazamento de dados sensíveis.



Em caso de suspeita de golpe, a recomendação é não clicar em links recebidos por aplicativos de mensagens, não efetuar pagamentos sem confirmação prévia e buscar orientação junto à Vila do Empreendedor pelo WhatsApp .