Melissa Milano lança clipe de “Prometi”, versão em português de “Promises”

today2 de setembro de 2026 remove_red_eye44

A cantora e compositora Melissa Milano lançou o clipe de “Prometi”, versão em português de “Promises”, faixa que marcou o início dos lançamentos de seu álbum. Autoral, a música conta com produção musical de Hélio Leite Cosmo.

Composta originalmente em inglês entre 2023 e 2024, a canção ganhou sua tradução e nova versão no ano seguinte. Para a artista, a passagem do tempo trouxe uma perspectiva diferente para a letra, refletindo um momento de transição e reconstrução pessoal.

“Com a diferença de dois anos entre as produções, a versão em português acabou ganhando uma leitura distinta da situação toda. Aconteceu muita coisa nesse período entre os meus 19 e 21 anos, e a escrita em português veio com uma bagagem emocional diferente para contar essa história”, explica Melissa.

A narrativa de superação também se destaca na letra em versos como “Me levantei e reconstruí tudo que quebrou / Eu apaguei tudo aquilo que você não me falou”, marcando a virada de página presente na canção.

O clipe reforça esse clima reflexivo com uma estética conceitual gravada em três cenários: um café, o carro da cantora e o quarto de sua casa. O roteiro acompanha o movimento de olhar para trás e seguir em frente, em sintonia com a mensagem de que “o tempo cura em qualquer situação”.

O clipe de “Prometi” já está disponível nas plataformas.

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