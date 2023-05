Micro-organismo irá ajudar combater a dengue em Anchieta

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, por meio da Coordenação de Vigilância Ambiental e de Zoonoses, iniciou hoje (02) ação de controle da proliferação de mosquitos no rio Una – manancial que corta a cidade, especificamente entre os bairros Justiça II e Portal de Anchieta.

De acordo com o Gerente Operacional de Vigilância em Saúde, o biólogo Carlos Hemílio Fontana Gomes, trata-se da aplicação do Bacillus Thuringiensis subsp. Israelenses (BTi), que é um microrganismo presente na natureza, utilizado em diversos países no controle de mosquitos, com alta eficiência no controle de larvas de mosquitos, ou seja, é um larvicida biológico (não é um veneno químico), que tem ação direta em infestações de larvas de mosquitos Aedes aegypti.

A aplicação é indicada para grandes locais com acúmulo de água parada. Como parte do rio Una está com o fluxo de água parcialmente obstruído, foi indicada mais essa estratégia de combate ao vetor da dengue e de outras doenças.

Diante dos incômodos gerados por infestações de mosquitos e insetos, o setor Vigilância Ambiental e de Zoonoses orienta para o uso de repelentes corporais e elétricos (de tomada), caso possível, roupas compridas, aplicação de telas em janelas e frestas de casa, e o fechamento das residências a partir do entardecer, período de maior atividade dos insetos.

É importante reforçar ainda aos moradores sobre a fiscalização periódica dos quintais, calhas e caixas de água. A ação mais importante é a inspeção e a manutenção individual dos quintais e terrenos das casas limpos, livres de lixo, entulhos, matéria orgânica e outros objetos que possam acumular água e servirem de criadouros aos mosquitos.

Em Anchieta, em 2023 foram notificadas 1.066 pessoas com suspeita de dengue, desses casos 469 foram confirmados, apenas 23 descartados e outros 604 aguardam resultado.

Informações: Vigilância Ambiental e de Zoonoses (28) 3536-3885.