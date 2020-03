Militares da 10ª Cia Independente apreendem entorpecentes em Anchieta

Na noite dessa quarta-feira (25), militares da 10ª Companhia Independente, após receberem denúncia de transporte de entorpecentes, realizaram um ponto de bloqueio às margens da rodovia ES 060, próximo ao bairro Mae-Bá, no município de Anchieta.

Durante o ponto de bloqueio policial foi verificado que uma motocicleta com as mesmas características e com dois indivíduos passaram em alta velocidade sentido o centro de Anchieta, onde foi iniciado o acompanhamento pelas guarnições policiais.

A motocicleta foi abordada próxima à entrada da mineradora Samarco e os indivíduos abordados, sendo que durante o acompanhamento os militares perceberam que o carona da motocicleta dispensou uma sacola plástica, que ato contínuo foi localizado às margens da rodovia.

Dentro da sacola localizada pelos militares que havia sido dispensada pelo passageiro durante o acompanhamento foi encontrado duas pedras de crack, sendo uma grande e outra de média proporção, que juntas aproximaram de 300g da substância entorpecente.

Todo o material e os acusados foram conduzidos para a 5º Delegacia Regional de Guarapari, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

A Polícia Militar orienta a população a denunciar através do Disque Denúncia 181.