Militares da 12ª CIA IND apreendem drogas em Vitória

today23 de outubro de 2020 remove_red_eye215

Em ações nesta quarta (21) e quinta-feira (22), policiais militares da 12ª CIA IND apreenderam drogas em Maria Ortiz e Jardim Camburi.

No dia 22, por volta das 11h, militares patrulhavam próximo ao ponto final de Maria Ortiz, quando visualizaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, ele tentou dispensar uma sacola e fugir, mas foi alcançado. Na sacola havia um tablete pequeno de maconha. O indivíduo informou que saiu com a droga de Jabour e que a levaria até Maria Ortiz pelo valor de R$ 50,00.

Já no dia 21, por volta das 17h, a equipe da Força Tática recebeu a informação do serviço reservado que três indivíduos que promovem o tráfico em Jardim Camburi estariam nas proximidades de um condomínio do bairro, dentro de um FOX branco.

A equipe realizou a abordagem e busca pessoal nos indivíduos, tendo encontrado com o motorista e com o carona uma bucha de maconha, o terceiro indivíduo disse que estava apenas fumando maconha com os outros dois. Indagados se a chave que estavam na posse deles era de algum apartamento do condomínio, eles informaram que sim e levaram os policiais até o apartamento. No local foi encontrado diversos materiais para produção de haxixe a base de maconha e álcool.

Foram contabilizados um balde e 07 frascos de preparo de maconha e álcool, um tablete pequeno de maconha, uma balança de precisão, e foram apreendidos três celulares.

Nas duas ocorrências os indivíduos e materiais foram encaminhados à delegacia.