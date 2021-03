Militares do 10º BPM apreende drogas em Guarapari

Policiais militares do 10º Batalhão realizaram apreensão de drogas em Guarapari nesta última terça-feira (16).



No período matutino, por volta das 11h, policiais militares foram apurar uma denúncia que haveria certa quantidade de entorpecentes escondidos em um terreno baldio no bairro Santa Mônica.



Com o apoio do cão policial Mike foi localizado 01 tablete grande de crack e 01 kilo de cocaína. A ação foi possível graças à denúncia realizada no 181.



Durante a noite, por volta das 20h, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Itapebussu e avistaram dois indivíduos em atitude suspeita próximos a um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e realizaram a abordagem policial. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares. Após constatações foi verificado que se tratavam de dois menores de 16 anos. Foi apreendido em posse dos mesmos 63 pinos de cocaína, 08 buchas de maconha, 45 pedras de crack e o valor de R$ 318,00 em dinheiro. Na delegacia foi confirmado que o celular

que estava em posse de um dos menores era roubado.



Os detidos foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os material apreendidos.