Militares do 10º BPM localizam veículo roubado e apreendem drogas em Guarapari

today1 de dezembro de 2020 remove_red_eye32

Policiais Militares do 10º Batalhão recuperaram um veículo e realizaram apreensão de entorpecentes na última segunda-feira (30) no município de Guarapari.



Durante a noite, por volta das 23h, uma motocicleta foi recuperada no bairro São Gabriel. O veículo havia sido roubado horas antes na localidade de Setiba. Nenhum suspeito foi localizado.



Ainda durante a noite, por volta das 23:50h, dois indivíduos foram abordados em uma motocicleta e com eles localizado 13 pinos de cocaína, 23 pedras de crack e o valor de R$ 252 em dinheiro. Os suspeitos estavam no bairro Muquiçaba e tentaram se evadir da guarnição policial indo em direção ao bairro Itapebussu, contudo foram alcançados e abordados. Após verificações constatou-se que o condutor do veículo era um menor de 17 anos.



As medidas administrativas foram tomadas e os dois suspeitos detidos ( o menor apreendido). Os materiais apreendidos e o veículo recuperado foram encaminhados para a delegacia local. Os dois também foram apresentados à autoridade judicial de plantão.