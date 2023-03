Mimoso do Sul recebe investimentos na drenagem e pavimentação de ruas

Nesta sexta-feira, dia 24, o governador do Estado, Renato Casagrande, esteve em Mimoso do Sul para autorizar o início das obras de drenagem e pavimentação de diversas localizadas no bairro Cysne.

Com investimento de R$ 11,8 milhões, a obra irá beneficiar cerca de 27 mil pessoas e tem previsão de conclusão para maio de 2024. A solenidade oficial teve a presença de prefeitos da região, deputados estaduais e autoridades locais.

“Estamos aqui para anunciar mais esse investimento em Mimoso do Sul. As obras de drenagem e pavimentação de ruas são de responsabilidade da municipalidade, mas devido ao nível de organização do Estado nos sentimos contentes em colaborar com todos os nossos municípios. Além disso, temos outras ações aqui, como a contenção no Morro do Cristo, concluída ainda em 2019, e a implantação do posto avançado do Corpo de Bombeiros. Vamos continuar com a nossa parceria com Mimoso”, afirmou o governador.

As ruas e praças contempladas são: Maria Josefina de Rezende, Gervásio Monteiro, Joaquim Leite Guimarães, Francisco Darcy Pires, Antão Ferreira, Av. Milton Vivas Guimarães, Espírito Santo, Yvone Feitosa de Aguiar, Praça Coronel Paiva Gonçalves, Siqueira Campos, Nominato Paiva, São Sebastião, João Maximiano Guarçoni, Belando Nati, Coronel Paiva Gonçalves, Rua Projetada (atrás da Rodoviária), São Fidélis, São Francisco e São Pedro.

“As intervenções são importantes para o desenvolvimento econômico do município, além de interligar várias vias estruturais existentes, levando melhorias na mobilidade urbana e turismo”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, lembrou que o governo do Estado enviou recursos para a recuperação de ruas atingidas pelas fortes chuvas no início deste ano. “Várias ruas ficaram destruídas e estamos terminando as obras nessas vias. Temos outras parcerias com o Estado na construção de muro de contenção e para melhorias em escolas. Só temos a agradecer essa parceria”, disse.

foto Rodrigo Araújo/Governo-ES