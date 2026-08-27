Mimoso do Sul terá conjunto habitacional com 136 moradias e investimento de R$ 24,2 milhões

today27 de agosto de 2026 remove_red_eye76

Ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira (26); empreendimento contará com infraestrutura urbana, praça e parque linear

Mimoso do Sul terá um novo conjunto habitacional com 136 unidades de interesse social, em uma iniciativa que prevê investimento de R$ 24,2 milhões do Governo do Estado. A ordem de serviço para a elaboração dos projetos e execução do loteamento foi assinada nesta quarta-feira (26).

Além das moradias, o empreendimento contará com infraestrutura urbana completa, incluindo redes elétrica e hidráulica, drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação e novos acessos viários.

A iniciativa ganha importância diante dos impactos provocados pelas fortes chuvas de março de 2024, que atingiram Mimoso do Sul e deixaram centenas de famílias afetadas.

Representando o governador Ricardo Ferraço, o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, participou da solenidade ao lado do prefeito Paulinho Barros.

Segundo Abreu, o projeto representa uma ação voltada à segurança e à melhoria das condições de vida das famílias beneficiadas.

“Essa ordem de serviço representa muito mais do que a construção de 136 casas. Estamos falando de segurança, dignidade e de um novo começo para famílias que precisam de um lugar adequado para viver”, afirmou.

Moradias e áreas de convivência

As unidades serão construídas em lotes com área mínima de 130 metros quadrados, enquanto cada residência terá pelo menos 50 metros quadrados de área construída.

O projeto prevê ainda uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 1,5 litro por segundo, além de rede de esgoto, drenagem e demais estruturas necessárias para o funcionamento do loteamento.

Entre os espaços de convivência está prevista uma praça de pelo menos 1.300 metros quadrados, equipada com bancos, lixeiras e playground.

O empreendimento também terá um parque linear com área mínima de 3.500 metros quadrados, com pavimentação, deck, bancos, playground e equipamentos de ginástica.

R$ 310 milhões em ações no município

A construção do conjunto habitacional integra um pacote mais amplo de investimentos estaduais em Mimoso do Sul. Segundo o Governo do Estado, o município reúne R$ 310 milhões em investimentos e ações, distribuídos em 198 iniciativas.

Os recursos contemplam áreas como infraestrutura, educação, saúde, agricultura, segurança, esporte, meio ambiente, assistência social e cultura.

“Mimoso do Sul tem recebido investimentos em diferentes áreas porque o nosso compromisso é cuidar das pessoas de forma completa”, destacou Júnior Abreu.

Com a nova obra, o Governo do Estado amplia os investimentos em habitação no município, especialmente em um cenário de reconstrução após os impactos das chuvas de 2024.