Ministra vem ao Estado conhecer onde será construído Ecoparque Augusto Ruschi

today11 de abril de 2024 remove_red_eye54

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) irá, daqui a pouco, até a área de 100 mil m² que será doada pelo Estado ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma), após lei do deputado Gandini garantir reserva de local para preservação ambiental, tecnologia e turismo

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, chega hoje (11), às 15h30, a Santa Teresa, na região serrana do Estado, para conhecer de perto a área de 100 mil m², onde seria erguido um hotel de luxo no início da cidade, e que agora vai ser repassada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma), vinculado ao governo federal. No local, haverá a ampliação de laboratórios e construção de um ecoparque, com finalidade de preservação ambiental, lazer e socialização para as famílias teresenses e turistas.

A área, onde hoje está localizado o Parque Temático Augusto Ruschi e funcionava a antiga residência de inverno do governador, será doada pelo chefe do Poder Executivo capixaba, Renato Casagrande (PSB), à União, após a sanção da Lei nº 11.969, de autoria do presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

“Essa é uma vitória conquistada a várias mãos. O nosso trabalho em parceria com o Movimento Salve o Parque foi fundamental. O Sesc desistiu de construir um hotel de luxo com 280 apartamentos no local. Para isso, fiz duas audiências públicas e ouvi a população teresense”, contou Gandini, que presidiu a Frente Parlamentar de Conservação da Biodiversidade Capixaba.

Gandini é o autor da lei que garante doação de área à União para preservação ambiental.

De acordo com o diretor do Inma, professor Sérgio Lucena, a ministra irá visitar a sede do instituto, localizado na área onde se encontra o Museu de Biologia Mello Leitão, que foi fundado pelo ambientalista Augusto Ruschi, em 1949. No ano de 1983, o instituto foi transferido para o governo federal, por meio da área cultural, e, em 2014, foi repassado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

“Ela (a ministra) não conhece o Inma. Primeiro, faremos uma apresentação do que é o instituto, com a presença de várias autoridades e representantes de instituições locais. Em seguida, ela conhecerá a área onde será construído o ecoparque e será ampliada a estrutura do Inma”, explicou Lucena, lembrando que Luciana Santos já tinha outro compromisso em sua agenda no Estado, a abertura da Etapa Sudeste da V Conferência Regional de Ciência e Tecnologia, que será realizada no Teatro da Universidade de Vila Velha (UVV), nesta quinta (11) e sexta-feira (12).

ECOPARQUE

O ecoparque que será construído em Santa Teresa contará com trilhas ecológicas sinalizadas, QR Code (código de barras que pode ser escaneado por celular) nas árvores, espaço interativo para estudantes, mirante de observação de aves, um local para eventos e uma área de piquenique para as famílias locais e turistas.

“Vamos apresentar um vídeo sobre esse anteprojeto”, antecipou Lucena, lembrando que durante a visita ainda não será assinada a doação do terreno do Estado à União, e que o governador Renato Casagrande não poderá estar presente porque tem reunião com demais chefes do Poder Executivo, em Brasília.

Lucena explica que, após a sanção da lei de Gandini que garantia a doação do terreno, foi assinado um termo de permissão de uso da área junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), com prazo de 12 meses renováveis.

“Desde janeiro, a área está sob os nossos cuidados. Estamos na fase de contratação de serviços de limpeza e manutenção, além de construções de cercas, placas e de uma portaria. É nossa responsabilidade zelar pelo local. Também já pedimos apoio ao ministério, para a segurança, limpeza e jardinagem, além dos recursos para investir nas infraestruturas do Inma e do ecoparque”, explicou, lembrando que, paralelo a isso, tramita na Seger o processo de doação definitiva.

Uma parceria com o Escritório de Pesquisas e Projetos, coordenado pela professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Cristina Engel, também foi firmada. O resultado dela, com a criação de um anteprojeto para a área, será apresentado à ministra e às autoridades locais.

foto Wilbert Suave