Ministros vêm ao Estado na segunda-feira (23) para entregar casas a 537 famílias de Aracruz

today20 de outubro de 2023 remove_red_eye64

Após empenho do deputado Gandini para acabar com a espera de 8 anos, famílias carentes de Aracruz vão, enfim, receber os imóveis, em evento que contará com participação do presidente Lula, por meio de vídeo, e dos ministros Jader Filho (Cidades) e Simone Tebet (Planejamento)

Agora é pra valer! A tão esperada entrega das 537 casas do Residencial Barra do Riacho, em Aracruz, já tem data e horário para ocorrer: será na próxima segunda-feira (23), às 9h30, na Avenida Professor Aparício Alvarenga. E contará com a participação de convidados ilustres: o presidente Lula, em vídeo, e os ministros das Cidades, Jader Filho, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Também estão na lista de autoridades que confirmaram presença: o governador Renato Casagrande (PSB), o prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, e o presidente da Frente Parlamentar da Habitação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que atua há cerca de dois anos para garantir a entrega dos imóveis às famílias carentes do município. Os moradores esperam há oito anos para concretizar o tão sonhado direito à casa própria.

Maior entrega de casas populares da história de Aracruz, a cidade será a primeira do Estado a oficializar o ato e disponibilizar as unidades habitacionais que estavam paralisadas, além de ter o maior número de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida que serão entregues no mesmo dia em quatro estados. Durante esta semana, os beneficiários assinaram o contrato de seus imóveis.

“Vocês não têm noção da minha felicidade. Durmo e acordo pensando na entrega dessas casas aos moradores. Já liguei para o prefeito. Estou muito feliz. Está chegando, enfim, a hora da entrega”, declarou o deputado, que fez inúmeras visitas ao município, a pedido do vereador Jean Pedrini (Cidadania), para buscar soluções e tentar reduzir a burocracia na entrega.

Gandini conversa com os moradores do Residencial Barra do Riacho, em Aracruz: deputado cobrou agilidade na entrega das 537 casas populares.

Gandini chegou a usar a tribuna da Assembleia Legislativa para pedir agilidade na entrega das casas e entrou na Justiça para que os imóveis fossem sorteados.

Orçada inicialmente em R$ 37,5 milhões, a obra do Residencial Barra do Riacho teve início em fevereiro de 2015, porém foi paralisada.

Na atual gestão, uma parceria da prefeitura com o deputado Gandini e com a Caixa Econômica Federal garantiu a retomada. Em 2019, o governo do Estado fez a pavimentação e drenagem do acesso ao residencial e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor estimado de R$ 2,3 milhões.

O valor total da obra do empreendimento é de aproximadamente R$ 39,8 milhões, somados os investimentos dos governos Federal e Estadual, sem contabilizar a área de 102.000 m² doada pelo município.

“Há pessoas beneficiadas que pagam aluguel de R$ 700, mas ganham salário mínimo (R$ 1.320). Ou seja: não sabem se pagam o aluguel ou comem. Moradia é dar dignidade às pessoas”, contou Gandini, lembrando ainda do risco de os imóveis serem invadidos por aqueles que sequer participaram do processo de seleção.

Para o prefeito Dr. Coutinho, a conquista é importante porque dinamiza a economia gerando empregos na construção civil e movimentando o comércio de materiais de construção. “A política de habitação é importante para quem mora porque sai da área de risco, deixa o aluguel, a casa de favor e ganha-se dignidade e uma casa que será transformada em um lar”, acrescentou.

Uma das beneficiárias, Marilza da Silva Lima, agradeceu a todos que fizeram parte da realização do sonho da casa própria. “Meu sonho era ter minha casa, isso significa dignidade. Estou tão feliz, agradeço principalmente a Deus e depois a toda equipe que trabalhou para alcançarmos este sonho. Gratidão é o que resume minha felicidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês”.

SAIBA MAIS

Residencial Barra do Riacho

– Cada unidade habitacional tem cerca de 50 mt² de área construída;

– Os apartamentos são compostos de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa;

– 18 unidades são específicas para Pessoas Com Deficiência (PCDs);

– Todas as unidades contam com piso cerâmico nos cômodos e azulejos na cozinha e banheiro;

– Também há aquecedor solar para banheiro.

fotos Wilbert Suave e divulgação