Missa Sertaneja abre programação da Moda de Viola ao Pé da Serra, em Anchieta

today14 de setembro de 2022 remove_red_eye40

A primeira atividade, como de costume, na Moda de Viola ao Pé da Serra, que realiza sua 15ª edição no próximo domingo (18), na comunidade de Alto Joeba, no interior de Anchieta, será a tradicional missa sertaneja. A celebração, que será campal, inicia às 09h e contará com a participação de comunidades vizinhas e violeiros da região.

Durante toda missa serão entoados cantos sertanejos, acompanhados por violeiros. Haverá também apresentações sacras referentes ao tema.

Festa durante todo dia

Serão 10 horas de música sertaneja com duplas e bandas da região, que irão dar o tom da viola durante todo o dia.

O evento é tradicional e acontece no campo de futebol da comunidade, onde recebe muitos visitantes. Durante o dia serão comercializados pratos típicos da região.

A festa é organizada pela Associação de Moradores de Alto Joeba com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo e Gerência de Cultura.

Confira a Programação

09h – Missa sertaneja

11h – Nei da Viola e Eraldo

13h – Miguel Machado e Gabriel

15h – Ni e Guinho

17h – Sorteio

17h30 – Banda Show da Viola

19:30h – Encerramento com Musical Prateado