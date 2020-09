Morador de Linhares é morto a pancadas e facadas

O jovem João Victor Barbosa Ferreira, de 22 anos, foi perseguido e morto a pancadas e facadas na comunidade do Residencial Jocafe 2, bairro Santa Cruz, em Linhares, na manhã de hoje.

Segundo um parente, João estava morando há três meses em Cariacica, e familiares da vítima pedem justiça.

De acordo com um parente de primeiro grau, João teria sido confundido quando estava perto de um muro. Populares acharam que ele estaria tentando praticar um furto e, depois, veio a sequência de violência até o rapaz morrer.

O corpo está sendo velado até às 14 horas de hoje, na Capela Mortuária do bairro Linhares V, de onde seguirá para o sepultamento no Cemitério do Planalto.