Moradores de Anchieta participam de consulta pública sobre Rodovia

today4 de maio de 2023 remove_red_eye60

Uma Consulta Pública promovida pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi realizada no município de Alfredo Chaves ontem (03), com o objetivo de ouvir moradores das cidades de Anchieta e Alfredo Chaves sobre os investimentos e melhorias que irão ocorrer ao longo da Rodovia ES 146.

Representando Anchieta, além de membros de associações de moradores, participaram também vereadores, servidores, secretários municipais e o prefeito Fabrício Petri.

Durante o encontro, a presidente da associação de moradores de Recanto do Sol, Lenimara das Neves Pereira, reivindicou a ampliação da área de acostamento, calçadas e iluminação do trecho que compreende a comunidade. Segundo ela, inúmeros acidentes já ocorreram no local.

A fala da moradora foi defendida pelo vereador Renato Lorencini, que ainda solicitou ao DER-ES iluminação no trevo de acesso à comunidade de Chapada do A, melhor infraestrutura nas áreas que sofrem com alagamentos provocados pelas cheias do rio Benevente e melhorias na estrada do Limão, ramal que liga a rodovia a sede de Anchieta.

Ao final, o prefeito Fabrício Petri agradeceu ao governo do Estado por mais uma obra que irá favorecer o desenvolvimento da região e solicitou ao órgão que as obras iniciam em duas frentes, sendo uma delas por Anchieta.

Fabrício Petri com o prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Lafayette, e representantes do DER-ES.

De acordo com o DER-ES todo trajeto da ES 146, cerca de 61 km, será refeito, recebendo diversas melhorias, como ampliação de alguns pontos, novo piso, instalação de redutos para ônibus, entre outros. O órgão irá realizar nos próximos meses licitação para escolher a empresa que irá executar a obra.

A Rodovia ES 146 inicia no trevo de Ubu, em Anchieta e segue até a BR 262, passando por diversas comunidades de Anchieta, pela sede de Alfredo Chaves e pelas vilas de Araguaia e Santa Maria, em Marechal Floriano.

fotos Jonas Pereira e Rafael Spleury