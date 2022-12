Moradores de Chapada do A, em Anchieta, ganham ampla praça

today8 de dezembro de 2022 remove_red_eye39

A comunidade de Chapada do A, no interior de Anchieta, recebeu uma nova e ampla praça. O espaço foi construído pela Samarco Mineração mediante resultado da parceria entre a Samarco, a Prefeitura e a Associação de Moradores. A solenidade de inauguração ocorreu na manhã de hoje (08) com a presença do prefeito Fabrício Petri, representantes da empresa, vereadores, moradores da comunidade e lideranças locais.

O espaço possui playgroud, academia, sala de leitura, jardim, varanda e estacionamento. Para a construção do equipamento, a Samarco manteve sua política de prioridade para contratação de profissionais locais. A edificação da praça foi uma escolha da própria comunidade denominada como Praça de Itaputanga, primeiro nome que a vila recebeu, significando ‘arara vermelha’ na língua tupy guarani.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, a Samarco, mesmo com a produção paralisada, nunca fechou as portas para as comunidades e para os poderes públicos de Anchieta e região. “Mesmo sem operar a empresa manteve a política de relacionamento com nossas comunidades e com os poderes públicos locais, mantendo o diálogo constante. E hoje está em operação e mantendo seus compromissos e diálogos”, disse Petri.

“Estamos honrando mais um compromisso assumido pela empresa com a entrega desse espaço para a população”, ressaltou o gerente-geral de Operações do Complexo de Ubu, Alysson Werneck.

As obras fazem parte de condicionante que prevê a execução de projetos de melhoria de infraestrutura e equipamentos sociais nas comunidades vizinhas às operações da empresa.