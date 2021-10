Moradores de Fortaleza coletam comida de caminhão de lixo, veja o vídeo

Um vídeo gravado pelo motorista de aplicativo, André Queiroz, e compartilhada no Tik Tok neste domingo (17) está dando o que falar.

As imagens, que são estarrecedoras, aconteceu na porta de um supermercado no bairro Cocó, área nobre de Fortaleza, onde aparece um grupo de pessoas procurando comida jogada fora por um comércio dentro de um caminhão de lixo.



Segundo um funcionário do supermercado, a cena acontece todas as semanas e passou a ser rotineira depois da pandemia amenizada. E ainda, antes as pessoas coletavam no local materiais recicláveis, como plásticos, papelão e caixas.

Fome

Dois anos atrás, 10 milhões de brasileiros acordavam sem a certeza de que teriam ao menos uma refeição para o dia. Atualmente são 19 milhões. Como crescimento da fome no país, houve registro de cenas como a ocorrida em Fortaleza.



A fome e a má alimentação podem gerar sérios problemas de saúde e desenvolvimento em crianças e adultos.



