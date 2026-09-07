Morango produzido no Espírito Santo passa a integrar merenda escolar

today7 de setembro de 2026 remove_red_eye89

​Iniciativa viabilizada pela Lei nº 11.137/2020, de autoria da deputada Janete de Sá, garante mercado para produtores rurais e reforça a alimentação em escolas estaduais

A produção de morangos do Espírito Santo passou a integrar a merenda das escolas da rede estadual de ensino, aproximando a agricultura familiar das políticas públicas de abastecimento. A iniciativa busca garantir a compra direta de hortifrutis produzidos no Estado, reduzir o desperdício de alimentos perecíveis e, ao mesmo tempo, ampliar a oferta de alimentos de qualidade aos estudantes.

A medida foi viabilizada por meio de articulação com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e está amparada pela Lei Estadual nº 11.137/2020, de autoria da deputada estadual Janete de Sá (PSB). A legislação ampliou a capacidade do Governo do Estado de adquirir produtos da agricultura familiar para abastecer escolas, hospitais e unidades do sistema prisional.

Segundo a deputada, a inclusão do morango na alimentação escolar representa uma oportunidade de conectar a produção dos agricultores às necessidades das instituições públicas.

“Criança adora morango, mas, para muitas famílias, esse era um alimento inacessível. Trabalhamos junto à Sedu para que o morango produzido pelos nossos agricultores, que muitas vezes estragava por ser muito perecível, chegasse à merenda escolar. Hoje, o produto chega às escolas garantindo um suco de qualidade para os alunos e, ao mesmo tempo, gerando renda para quem produz”, destacou Janete de Sá.

Compra pública fortalece produtores rurais

O morango é um produto de alta perecibilidade e, por isso, a comercialização representa um desafio para muitos produtores. A inclusão da fruta nas compras destinadas à alimentação escolar cria um canal de comercialização e ajuda a evitar que parte da produção seja perdida.

Para a parlamentar, a política também contribui para movimentar a economia das comunidades rurais e fortalecer a agricultura familiar.

“A legislação busca criar um ciclo sustentável de desenvolvimento regional ao conectar o campo às demandas das instituições públicas”, afirmou.

A proposta estabelece uma relação direta entre produtores e poder público: os agricultores encontram um mercado para sua produção, enquanto as instituições recebem alimentos produzidos localmente para atender à população.

Agricultura e infraestrutura

Janete de Sá também destacou outras ações voltadas às comunidades rurais, entre elas iniciativas relacionadas à melhoria do fornecimento de energia elétrica para áreas produtoras.

“Isso é fazer política pública de verdade: valorizar a agricultura familiar, fortalecer o produtor rural e garantir comida de qualidade para quem mais precisa. É o campo produzindo, o Poder Público comprando e a nossa gente tendo oportunidades”, declarou.

A deputada ressaltou ainda a importância de conhecer de perto a realidade dos produtores para desenvolver políticas públicas adequadas às necessidades do campo.

“Para elaborar uma lei eficiente, é preciso conhecer a realidade de perto, com diálogo e trabalho técnico. Por isso, também atuamos para levar energia trifásica às comunidades rurais, melhorando o dia a dia de quem produz”, concluiu.