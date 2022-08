Morre, aos 63 anos, a atriz e humorista Claudia Jimenez

today20 de agosto de 2022 remove_red_eye9

Morreu na manhã deste sábado, 20, aos 63 anos, a atriz Claudia Jimenez. Ela estava internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro. A cauda da morte ainda não foi divulgada.

Câncer

A atriz descobriu um câncer maligno mediastino atrás do coração em 1986 e chegou a ser desenganada, mas ficou curada da doença.

Ela precisou fazer cinco pontes de safena em uma das três cirurgias que fez. Na segunda cirurgia foi feita a substituição da válvula aórtica por uma sintética e, na última cirurgia a humorista recebeu um marca-passo.

História

Claudia Maria Patitucci Jimenez, que tinha 40 anos de carreira, nasceu em 1958 na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro e se dedicou ao teatro amador na juventude. Em 1978 ela entrou para o teatro profissional com a peça “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque.

A humorista também participou da abertura do programa “Viva o Gordo”, de Jô Soares, onde deu vida à personagem Pureza, em “Chico City”, com o bordão “Ainda morro disso”.

Ela chegou a integrar, em 1990, dona Cacilda, na Escolinha do professor Raimundo. Sem contar na Edileuza, de “Sai de baixo”.