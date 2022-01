Morre, aos 64 anos, atriz Françoise Forton vítima de câncer

Acaba de morrer, aos 64 anos, a atriz Françoise Forton após cerca de quatro meses internada em virtude de um câncer. Ela estava internada na clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, e nas últimas horas seu estado de saúde piorou consideravelmente.

A artista estava casada desde outubro de 2014 com o produtor Eduardo Barata e deixa o filho Guilherme Forton Viotti. Em 1989, ela já havia enfrentado um tumor durante as gravações de “Tieta”.

A última novela da atriz foi “Amor Sem Igual”, na Record TV, exibida entre 2019 e 2021, interpretando a dona de cabaré Olympia.

Entre os seus papéis mais marcantes estão a vilã Eugênia de “Explode Coração” (1995), a Meg de “Por Amor” (1997). Françoise participou ainda da 12ª edição do “Dança dos Famosos” e da 7ª do “Super Chef Celebridades”, do “Mais Você”. Além de atriz, foi diretora de filmes e de elencos infantis tanto na TV como no teatro.

Ao longo da carreira, ela atuou em novelas da Globo, Record, Band e SBT, além de ter passado pelo cinema e teatro, onde estrelou a peça “Estúpido Cupido” usando maiô aos 58 anos.

Com a notícia, amigos da classe artística e personalidades se manifestaram:

“Mais uma estrela brilha no céu. Esteja na paz e na luz de Deus querida Françoise Forton . Meus profundos sentimentos @edusbarata @guilhermeviotti Força e luz “, postou a atriz Letícia Spiller.

“Linda, querida, amável… tive a oportunidade de trabalhar com ela em “ Quatro por quatro”, ótima colega. Vai com Deus !!! Que Ele te receba de braços abertos”, escreveu Cristiana Oliveira no Instagram.

“Hoje nossa amada Françoise Forton virou estrela 🌟 Descansou de uma luta interminável contra um câncer, ela foi uma guerreira. Deixou para nós sua história de vida de amor a arte de representar nos palcos e na televisão. Fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com seu talento, seu sorriso largo e coração grande. Françu, como era chamada por nós seus amigos, vai deixar muita saudade, era mais uma irmã que a arte me deu e que a amizade alimentou. Meus sentimentos mais profundos e sinceros a Eduardo Barata @edusbarata seu companheiro e a Guilherme @guilhermeviotti seu filho e também a toda a família. Ficamos mais pobres e tristes sem você Françu 💔 Que Deus te ilumine em sua nova caminhada espiritual, fortaleça e console sua família 💙 #rip #françoiseforton #luto #cultura #brasil “, postou a atriz Beth Goulart.

“Muito chocada e triste ao saber da partida de Françoise. A conheci qdo fazia ‘Gabriela’ e ela ‘Cuca Legal’. Nos conhecemos em Brasília em um evento da Globo e ficamos amigas para sempre, fizemos alguns trabalhos juntas, muito camarim, muitas risadas, muitos dias e noites. Meu imenso abraço ao seu filho, que deve estar inconsolável, e ao Eduardo Barata, queridossss, muita Força e a ela o descanso, e muita luzzz, querida”, postou a atriz Elizabeth Savala

fonte www.purepeople.com.br