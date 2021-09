Morre, aos 87 anos, o ator Luís Gustavo

O ator Luís Gustavo morreu neste domingo (19), aos 87 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. A informação foi confirmada por familiares.

Ele, que lutava contra o câncer desde 2018, era casado com Cris Botelho e tinha dois filhos: Luís Gustavo, de seu relacionamento com Heloísa Vidal e Jéssica, fruto do seu casamento com a atriz Desireé Vignolli. O artista deixa também a neta Marina e os sobrinhos: atores Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes.

Luís Gustavo era filho de espanhóis e nasceu em 2 de fevereiro de 1934, em Gotemburgo, na Suécia, e chegou ao Brasil ainda criança. Ele passou os últimos anos morando em Ibatiba, no interior de São Paulo.

Começou a carreira trabalhando como contrarregra, auxiliar de iluminação e cinegrafista durante cinco anos. Depois tornou-se assistente de direção de diversos programas, entre eles, o teleteatro TV de Vanguarda, onde fez sua estreia como ator, na peça “Mas não se matam cavalos”, de Horace McCoy.

Já sua primeira novela foi “Se o mar contasse”, da TV Tupi, em 1964.

Ganhou o primeiro prêmio no teatro, em 1967, pela atuação em “Quando as máquinas param”, de Plínio Marcos.

Luís Gustavo deixa um grande legado na dramaturgia brasileira e o eterno tio Vavá, em Sai de Baixo (1996-2002), da TV Globo.