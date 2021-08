Morre em Guarapari homem que teve a moto arrastada após discussão no trânsito

Morreu a segunda vítima do acidente que aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), no Parque Areia Preta, em Guarapari, onde um casal foi brutalmente atropelado de propósito pela condutora do veículo modelo Fox, de cor branca.

O motoboy Webster Luiz Santos Lopes, de 29 anos, que no momento estava pilotando a moto, foi socorrido com várias escoriações pelo corpo e traumatismo craniano. Mas, infelizmente ele não resistiu e veio a óbito na UPA de Guarapari. A companheira dele, Franciane Bueque da Silva, de 33 anos, morreu no atropelamento.



De acordo com informações da polícia, tudo começou após uma briga de trânsito, onde o condutor da moto, Webster Luiz Santos Lopes, teria avariado o retrovisor do carro conduzido por Karen Keithy Moraes Ferreira, 36 anos.



Depois de uma discussão, os dois veículos seguiram pela Rua Jacinto de Almeida, na contramão, no Parque Areia Preta, em Guarapari.



Testemunhas confirmaram, através de câmera de videomonitoramento, que a condutora do veículo Fox branco perseguiu e atropelou o casal.



Não satisfeita com o fato do motoboy ter arranhado o retrovisor, a condutora foi atrás da moto e atropelou o casal. Após a queda, Franciane Bueque da Silva, 33 anos, não resistiu e veio a óbito. Já Webster foi socorrido e encaminhado para a UPA de Guarapari com traumatismo craniano e várias escoriações.



Após atropelar o casal, a condutora do veículo não parou e arrastou a moto CG 125 a aproximadamente 600 metros.



Para a polícia, Keithy informou que estava com muita raiva. Ela foi presa em flagrante e colocada na viatura da Polícia Militar, onde permaneceu até o momento em que o corpo da vítima foi recolhido do local, por volta das 16h30.



Um carro que estava estacionado teve avarias na parte da frente após ser atingido pelos veículos.



Franciane era moradora do bairro Nossa Senhora de Fátima e já trabalhou em um quiosque, na Praia dos Namorados.



