Morre o cantor Agnaldo Timóteo no Rio de Janeiro por complicações da Covid-19

today3 de abril de 2021 remove_red_eye93

Devido a complicações causadas pela Covid-19, faleceu neste sábado, 03, o cantor Agnaldo Timóteo (84 anos), que estava internado desde o dia 17 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, na Zona Oeste do Rio.



Segundo a família, Agnaldo precisou ser intubado no último dia 27 para “ser tratado de forma mais segura” contra a doença.



Os médicos acreditam que o artista contraiu o coronavírus no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina.



Nota da família

“É com imenso pesar que comunicamos o FALECIMENTO do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do COVID-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha”.



Trajetória

Agnaldo Timóteo Pereira, mais conhecido como Agnaldo Timóteo, nasceu em Caratinga, no interior de Minas Gerais, em 16 de outubro de 1936. Ele iniciou sua carreira na década de 1960, quando começou a trabalhar como motorista da cantora Ângela Maria. Gravou mais de 50 discos, alternando entre o romântico e o brega.



Já como político, teve mandatos como deputado federal e vereador em São Paulo e Rio de Janeiro. Iniciou sua atuação como político em 1982, quando foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro pelo PDT.

Candidatou-se ao governo do Estado em 1986, mas foi derrotado por Moreira Franco.

Foi reeleito deputado federal em 1994, e renunciou dois anos depois para assumir como vereador na cidade do Rio de Janeiro.

Em 2005, assumiu como vereador em São Paulo pelo Partido Progressista, e foi reeleito em 2008.



Fonte G1