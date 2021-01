Morre por complicações da Covid-19 ex-procurador de Itapemirim

Faleceu nesta quinta-feira, 14, devido a complicações da Covid-19 o advogado, escritor, professor de direito e gestor público Ronald Mignone, de 53 anos. Atualmente ele estava exercendo o cargo de Subsecretário Estadual de Meio Ambiente.

Ele, além de ter sido Procurador e Secretário na cidade de Itapemirim na gestão de Norma Ayub, também foi assessor do deputado estadual Theodorico Ferraço.

Ronald estava internado no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, desde o dia 27 de dezembro no oxigênio e, em suas redes sociais, ele deixou uma mensagem pedindo para que as pessoas deem crédito aos médicos e que cada um faça sua parte usando máscara e evitando aglomerações.

Diante desta triste e irreparável perda, a equipe do jornal Hora Aghá se solidariza com os familiares e amigos prestando condolências e os mais sinceros pêsames.