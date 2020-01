Morre última vítima de acidente em MG que estava internada

Morreu a última sobrevivente de um acidente que ocorreu com uma família na BR 116, por volta de 4:30h de domingo, 12, onde os pais e duas irmãs faleceram. Maria Eduarda de Araújo, de 15 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, 13.

A família morava no interior de São Paulo, em Paulínia, e tinha viajado para passar o Ano Novo e Natal em Manaíra, na Paraíba, terra natal do pai da adolescente e na volta sofreram o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro da família invadiu a contramão e bateu de frente contra um caminhão que vinha no sentido contrário. No local morreram a mãe, que na ocasião estava dirigindo, Érika Cristina de Araújo, 38 anos; Afonso da Silva Gomes, 48 e Luiza Cristina de Araújo Gomes, 11 anos.

Já Izabela Caroline Araújo Gomes, de 18 anos, morreu pouco depois de dar entrada no Hospital Vale do Jequitinhona, em Itaobim.

Os corpos foram encaminhados para Paulínia (SP), onde serão sepultados.