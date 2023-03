Motociclistas de Anchieta irão percorrer 700 km para cumprir promessa

today28 de março de 2023 remove_red_eye154

Pelo terceiro ano motociclistas de Anchieta irão viajar até ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo (SP). A motorromaria iniciou em 2020 como promessa pela cura de um morador da cidade

No próximo dia 30 de março 15 motociclistas, moradores de Anchieta – intitulados ‘Aventureiros da Fé” – irão fazer um percurso de mais de 700 km até ao Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida no Norte (SP).

O motivo é cumprir a promessa que o empreendedor Luiz Antônio Volponi fez à padroeira do Brasil pela cura do sogro, o senhor Sebastião Serafim Ricci, o Tatão. Na ocasião, ele e mais três amigos (Gilmax Porto, Gleicimar Pimenta e Téi Semedo) iniciaram a promessa e organizam até hoje.

Apesar do sogro ter falecido alguns meses depois de ter descoberto um tumor no cérebro, Volponi fez questão de cumprir o prometido. Segundo a filha de Tatão, a professora Teresa Cristina Ricci, o câncer foi muito agressivo. “Ele tinha falado que, se ficasse curado, iria na garupa da moto. E, mesmo com a morte dele, resolvemos fazer a motorromaria, porque acreditamos que ele ficou vivo enquanto Deus permitiu”, completa.

Os devotos devem chegar ao destino e participar de uma missa no Santuário. Eles retornam para Anchieta no dia 02 de abril.