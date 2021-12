Motorista que pagar IPVA em cota única vai ter 15% de desconto

O Governo do Espírito Santo – Secretaria da Fazenda (Sefaz) – definiu que, em 2022, os motoristas que fizerem o pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) em cota única terão 15% de desconto, um percentual três vezes maior do que geralmente era aplicado. O vencimento da cota única do IPVA vai ser em abril para carros e motocicletas e de março a julho para caminhões, ônibus e micro-ônibus.

“Em 2021, foi registrada a valorização dos veículos em todo o Brasil. Essa valorização acarreta no aumento da base de cálculo do imposto, que segue o valor venal dos automóveis. Para abrandar o aumento da base de cálculo, decidimos aumentar o desconto para quem optar pelo pagamento em cota única”, explicou o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.

No Espírito Santo, a alíquota do IPVA é a menor da região Sudeste e uma das menores do País: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.



Além disso, veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos do imposto, não sendo necessário requerimento por parte do proprietário, ou seja, o sistema concede automaticamente a isenção e, consequentemente, não gera o débito.



Valores

Os valores do IPVA 2022 foram publicados na edição desta terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado – Decreto nº 5.043-R. Este ano, foi registrado um aumento de 22,67% no preço dos veículos.



“Todo ano, é contratado um estudo para avaliação dos valores dos automóveis. Este ano, o estudo apontou uma valorização média de 22,67% dos veículos. Esse índice é calculado analisando a variação dos preços entre o ano atual e o anterior, 2021 e 2020, neste caso”, explicou o gerente de Arrecadação e Cadastro da Secretaria da Fazenda, Leandro Kuster.



Vencimentos

As datas de vencimentos do IPVA 2021 também já foram divulgadas pela Sefaz. A cota única ou a primeira parcela do IPVA de veículos leves vai vencer em abril de 2022, seja qual for o final da placa. Já o calendário de vencimentos de veículos pesados vai ter início no mês de março.



Aqueles que efetuarem o pagamento em cota única, até a data do vencimento, vão ter 15% de desconto. Os proprietários de veículos leves podem parcelar o IPVA em quatro vezes. Já os proprietários de veículos pesados podem dividir o IPVA em duas parcelas.



Boletos

Os boletos vão estar disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2022, não sendo mais encaminhados para o endereço dos contribuintes. A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Porém, não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado.



Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência. Os clientes Banestes têm uma comodidade a mais, podendo realizar consultas e pagamentos do IPVA e de multas de veículos do Espírito Santo direto no Aplicativo Banestes e no Internet Banking.