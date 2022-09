MPF/ES abre inscrições para processo seletivo de estagiários nesta quinta-feira (15)

Será formado cadastro de reserva de estudantes de Engenharia Civil, Informática, Administração e Direito

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) abre inscrições para processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior nesta quinta-feira, dia 15. Serão selecionados alunos dos cursos de Engenharia Civil, Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas da Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Sistemas para Internet), Administração e Direito.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de setembro, no link https://horus.mpf.mp.br/horusnet_public/?app=processoSeletivoEstagioNet#/concursos/ES. Os alunos, quando convocados, vão atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo, localizada em Vitória.

A bolsa é de R$ 976 no nível superior, mais auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado na modalidade presencial.

As provas serão realizadas no dia 3 de outubro, em local e horário a serem divulgados posteriormente, e o processo seletivo terá uma etapa composta de provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, sendo exigido conhecimento da língua portuguesa na prova, além dos conhecimentos específicos de cada área.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período, contado da publicação da homologação do resultado.

O conteúdo programático que será abordado nas provas está disponível no Edital.

