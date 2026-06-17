Mulher é autuada por manter animais silvestres em cativeiro irregular em Vila Velha

today17 de junho de 2026 remove_red_eye67

Uma mulher de 46 anos foi autuada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) após ser flagrada mantendo diversos animais da fauna silvestre em cativeiro de forma irregular no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A ação foi realizada nesta terça-feira (16) pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Prefeitura de Vila Velha.

A operação teve início após uma denúncia anônima apontar a possível criação ilegal de animais silvestres em um imóvel da região. Com base nas informações recebidas, equipes da Polícia Civil realizaram diligências e se dirigiram ao endereço indicado, onde receberam autorização da moradora para realizar a fiscalização.

Durante a inspeção, os agentes encontraram um macaco-sagui, um coleiro, cinco agapornes, três periquitos-rei, dois tigres-d’água e um jabuti. Segundo a polícia, os animais eram mantidos sem a apresentação de licença, autorização ou permissão expedida pelos órgãos ambientais competentes.

A fiscalização contou com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, responsável pela apreensão administrativa dos animais. Todos os espécimes foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde passarão por avaliação e receberão os cuidados necessários antes da definição de sua destinação adequada.

Após a constatação da irregularidade, a mulher foi conduzida à autoridade policial e assinou um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime previsto no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/1998, que trata de crimes contra a fauna.

Conforme determina a legislação para esse tipo de infração, a suspeita assumiu o compromisso de comparecer à Justiça quando convocada e foi liberada em seguida.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população por meio de denúncias, que contribuem para o combate aos crimes ambientais e para a proteção da fauna silvestre.