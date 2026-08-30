Mulher encontrada morta em Piúma é identificada pela polícia

today30 de agosto de 2026 remove_red_eye100

Maria Aparecida da Silva, de 59 anos, conhecida como Cida, foi encontrada morta no bairro Portinho; Polícia Civil investiga o caso como homicídio

A Polícia identificou como Maria Aparecida da Silva, de 59 anos, conhecida como Cida, a mulher encontrada morta no sábado (29), no Loteamento Novo, na região de Portinho, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo.

Moradora do município e conhecida na comunidade, Cida foi encontrada por um homem que passava pelo local. Ele acionou as equipes de segurança, e policiais militares foram até a área, que foi isolada para o trabalho da perícia.

A Polícia Científica realizou os primeiros levantamentos no local e recolheu informações que podem contribuir para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), onde passou por necropsia.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo apresentava queimaduras na região da cabeça. A origem e as circunstâncias das lesões deverão ser esclarecidas pelos exames periciais.

Investigação apura circunstâncias da morte

A Polícia Civil de Piúma registrou o caso como homicídio e conduz a investigação para esclarecer a dinâmica do crime, identificar o responsável e determinar a motivação.

Informações que chegaram ao conhecimento da reportagem, mas que ainda precisam ser confirmadas oficialmente, apontam que Cida teria sido vítima de um possível golpe. A natureza desse suposto golpe e uma eventual relação com a morte ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Outra informação que deverá ser apurada é de que Cida teria sido vista discutindo com um homem na noite de sexta-feira (28), em frente a um bar localizado na Praça Dona Carmem, em Piúma.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o homem tenha qualquer relação com o homicídio. A Polícia Civil deverá analisar imagens, ouvir testemunhas e reunir outros elementos que possam ajudar a esclarecer o caso.

A investigação também busca reconstruir os últimos momentos de vida da vítima e verificar todas as circunstâncias que possam ter relação com o crime.

Caso causa comoção em Piúma

A morte de Cida provocou comoção entre moradores de Piúma. Amigos e conhecidos utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a perda.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Até que sejam reunidas provas e concluída a apuração, eventuais suspeitos não podem ser apontados como responsáveis pelo crime.

Denúncias

Quem tiver informações que possam ajudar na investigação pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181, pelo site do serviço https://disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

A investigação permanece em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço das apurações.