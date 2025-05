Mulher, rural, pomerana e piloto de kart: Vanda Gaide é tudo isso e muito mais

today12 de maio de 2025 remove_red_eye193

Vanda Gaide mora no campo, que fica a 27 Km do Centro da cidade de Itarana. Ela desafia a predominância do sexo oposto no kartismo e, com garra, chega à terceira etapa do CKR – CAPIXABA DE KART RENTAL no kartódromo de Jardim Camburi no dia 18 de maio.

Com mais de 50 anos e fluente na língua pomerana, com orgulho, passa seus dias na vida do campo. Planta milho, café e feijão com a família, de sol a sol, garantindo o sustento com esforço e dignidade. Mas Vanda Gaide decidiu que também queria mais: liberdade, saúde e empoderamento. Corredora de rua, com mais de 13 conquistas, sempre está preparada para novos desafios e aventuras, não desperdiçando oportunidades.

E encontrou tudo isso onde menos esperava: em um kartódromo, no asfalto quente de Vitória (ES), participando do CKR, a maior competição de longa duração do Espírito Santo, organizada pela Fãs de Kart Eventos Esportivos.

“Estou participando do campeonato para incentivar as mulheres. Mesmo sendo iniciante estou gostando muito! É muito bom para sair do estresse”, conta Vanda, com um sorriso tímido e cheio de força.

Ela chegou ao kart por curiosidade, acompanhando a família em uma bateria. Conversando com uma atendente, perguntou se havia corrida só para mulheres. Quando soube que teria um campeonato feminino, se animou. Mas como não deu certo, não pensou duas vezes: entrou mesmo assim no campeonato misto, onde a maioria dos pilotos são homens.

“Hoje estou aqui para mostrar que a gente tem que se empoderar. Que também podemos pilotar e competir!”, diz Vanda Gaide.

E ela está provando isso nas últimas etapas do CKR, se deslocando com a família por uma grande distância, enfrentando o tempo, o cansaço do trabalho e quando se senta no kart a liberdade vem, e o prazer é emocionante.

Vanda Gaide estará lá, pela categoria Rookie 80, representando o campo, as mulheres e defendendo o empoderamento feminino. Ela planta sonhos com as mãos, colhe respeito com o coração e acelera com a alma.

Terceira Etapa do Capixaba Kart Rental

No próximo domingo, dia 18 de maio, a partir das 14h, o Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória (ES), recebe a 3ª etapa do CKR – Capixaba Kart Rental, com mais de 70 pilotos confirmados.

fotos Andrea Faria