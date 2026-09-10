Mulheres de Nova Mântua promovem feira com produtos artesanais em Alfredo Chaves

today10 de setembro de 2026 remove_red_eye69

Alfredo Chaves recebe, nesta sexta-feira (11), a 1ª Feira Mulheres em Campo, uma iniciativa que valoriza o trabalho, o empreendedorismo e os produtos produzidos por mulheres da agricultura familiar do município. A feira será realizada das 8h às 11h30, na Feira da Agricultura Familiar, que acontece na Praça Colombo Guardia.

A ação marca a conclusão do curso Mulheres em Campo, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) com participação de produtoras da comunidade de Nova Mântua. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e do Sindicato Patronal.

Durante a capacitação, as participantes tiveram a oportunidade de aprimorar conhecimentos voltados à produção, organização e comercialização de produtos, fortalecendo o protagonismo feminino no meio rural.

Para celebrar o encerramento do curso, as mulheres irão levar à feira uma variedade de produtos artesanais preparados especialmente para a ocasião. Entre as opções estarão bolos de farinha, cavacos, bolo de aipim, pães sem lactose, bolos de morango, além de outras delícias produzidas pelas participantes.

A ação também destaca a importância da agricultura familiar, da agroindústria e do turismo rural, segmentos que contribuem para a geração de renda e para a valorização da produção local.

A barraca da Associação de Agricultores Familiares e Agroindústria e Turismo Rural de Nova Mantua (Afatur) estará aberta durante toda a programação e contará com acompanhamento de instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), dos Sindicatos Rurais de Alfredo Chaves e Iconha e da Secretaria Municipal de Agricultura.

SERVIÇO: 1ª Feira Mulheres em Campo

Data: 11 de setembro de 2026

Local: Feira da Agricultura Familiar de Alfredo Chaves – Pça. Colombo Guardia

Horário: das 8h às 11h30