Mulheres: saúde disponibiliza serviços especializados diariamente em Anchieta

today8 de março de 2023 remove_red_eye51

A mulher em Anchieta tem atenção especial. Dentre os vários programas oferecidos para esse público na prefeitura de Anchieta, é na saúde onde há serviços que podem ser acessados diariamente para se cuidar e prevenir doenças. O programa Saúde da Mulher, por meio das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), oferece um leque de opções, desde atendimento médico especializado a exames específicos.

A vigilância do câncer de mama e colo de útero possibilita às mulheres de Anchieta consultas ginecológicas, coleta de preventivo (papanicolau), mamografias, ultrassonografias de mama, exames laboratoriais, além de outros atendimentos.

Também a saúde disponibiliza às gestantes pré-natal, como forma de acompanhar a saúde da mulher e do bebê. Ainda há serviços de vacinação, planejamento familiar com oferta de DIU, métodos hormonais, laqueadura.

Além disso, às mulheres contam com outros serviços especializados, com atendimento de médicos e enfermeiros nas ESFs. Para acessar o serviço é só buscar a unidade do seu bairro e/ou contatar o agente comunitário de saúde.