Município institui Centro de Inovação e Tecnologia Anchieta Produtiva e Diversificada

today20 de outubro de 2021 remove_red_eye48

O Centro de Inovação e Tecnologia Anchieta Produtiva e Diversificada (CITAPD) pretende tornar espaço de construção de parcerias e promoção de oportunidades de negócios

Para celebrar o Dia Nacional da Inovação, comemorado ontem (19), a Prefeitura de Anchieta instituiu o Centro de Inovação e Tecnologia Anchieta Produtiva e Diversificada (CITAPD), oficializado por meio do Decreto nº 6.183/2021. A novidade, segundo a gestão municipal, faz parte das ações prioritárias do Projeto Anchieta Produtiva e Diversificada.

Dentre as principais ações do CITAPD estão a pesquisa, a concepção e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores. Para que isso se torne realidade é necessário priorizar a conexão entre as pessoas, criando um espaço físico e virtual para que ocorra fluxo de informações e recursos. Com esse Centro, a Sala do Empreendedor pretende criar também, a longo prazo, hubs de inovação estimulando negócios e parcerias. Um espaço onde startups possam estabelecer suas operações.

As atividades serão desenvolvidas no espaço físico do Centro Administrativo II e para coordenar as etapas do trabalho, foi nomeada uma equipe gestora, por meio do Decreto A nº 396/2021, que organizará o processo de gestão, mobilização e articulação necessários ao pleno desenvolvimento das atividades do CITAPD.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, essa é uma ação importante para ampliar a atuação da Sala do Empreendedor, que vem desde a sua criação, em 2016, implementando atividades para criar no município, uma ambiência que fortaleça a cultura empreendedora e impulsione a economia, como estratégia de geração de trabalho, renda e inclusão social.

Segundo a coordenadora da Sala do Empreendedor, Vanderleia Luiz, há uma necessidade dos empreendedores impulsionarem a inovação e o uso de novas tecnologias, em seus negócios. Até outubro de 2021, segundo ela, o município tem registrado 2.310 MEIs ativos, sendo 1.185 empreendedores do sexo masculino e 1.125, feminino.

Para o Prefeito Fabrício Petri, a ideia do Centro de Inovação e Tecnologia Anchieta Produtiva e Diversificada (CITAPD) é uma ação ousada da Sala do Empreendedor, que pretende a médio e longo prazo criar uma ambiência de inovação, ampliar o networking dos empreendedores, criar um espaço de coworking público e trabalho colaborativo por meio das parcerias público-privadas.

O Dia Nacional da Inovação relembra o primeiro voo bem-sucedido de Alberto Santos Dumont com um dirigível ao redor da Torre Eiffel, em Paris, em 1901.