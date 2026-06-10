Municípios podem iniciar a vacinação com Pneumo-20 a partir de quinta-feira (11)

today10 de junho de 2026 remove_red_eye99

A partir desta quinta-feira (11), os municípios capixabas já podem dar início à vacinação em crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade com a pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), a Pneumo-20. O imunizante, que foi recentemente incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), passa a compor o Calendário de Vacinação das Crianças e será adotada de forma gradativa em substituição a pneumocócica conjugada 10-valente (Pneumo 10).

O Espírito Santo recebeu 10.800 doses destinadas exclusivamente à vacinação do público infantil. A distribuição da vacina às redes de Frio regionais e aos municípios da Região Metropolitana de Saúde teve início nesta terça-feira (09).

Com a indicação da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI), os municípios receberam também a Nota Técnica de Nº34/2026 com orientações técnico-operacionais para o uso da vacina na rotina. O PEI realizou ainda, na tarde dessa terça-feira (09), um webinário voltado às referências municipais e regionais sobre a introdução do novo imunizante.

O imunizante Pneumo-20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite, responsáveis por hospitalizações, sequelas e óbitos. Além de ser incorporado ao Calendário das Crianças, o imunizante também está disponibilizado para casos específicos no âmbito da Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Especiais (RIE).

“Iniciamos a distribuição às redes de Frio das regionais de saúde na manhã desta terça-feira e aos municípios que compõem a Região Metropolitana de saúde no período da tarde. A nossa recomendação aos municípios é que, a partir do momento em que estejam com as vacinas distribuídas em suas salas de vacinação, possam dar início à imunização com o novo imunizante a partir do dia 11 seguindo os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde”, explicou a referência técnica do PEI, Danielle Grillo.

É importante que o usuário busque informações junto às secretarias municipais ou à unidade de saúde próxima de sua residência sobre a data de início, uma vez que os municípios têm a data do dia 11 para início, mas em virtude da logística de distribuição, do tamanho da cidade e organização interna, a programação de início pode variar.

A profissional ainda destacou a importância da incorporação do novo imunizante. “Essa é uma estratégia importantíssima para ampliação da proteção das nossas crianças. Estamos dobrando a proteção com mais 10 sorotipos, além dos 10 já existentes na Pneumo10. E isso é um ganho enorme para o SUS e para a proteção e para a saúde das nossas crianças”, disse Danielle Grillo.

Como funcionará na rotina das crianças

Incorporado ao Calendário de Vacinação das Crianças, a Pneumo-20 passa a ser administrada na rotina voltada para crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

Neste primeiro momento, chamado de transição, a estratégia, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, será formado pelo esquema básico de D1 de Pneumo 20 aos 2 meses, a D2 de Pneumo 10 aos 4 meses e o reforço de Penumo 20 aos 12 meses. Essa estratégia segue até o esgotamento das doses de Pneumo 10. Posteriormente o esquema será feito exclusivamente com a Pneumo 20.

Caso a criança esteja com esquema em atraso, a Sesa orienta a atualização o mais breve possível, até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

Vacina para casos especiais

Além das crianças, a Pneumo-20 é voltada também a públicos especiais como idosos com 60 anos ou acamados e/ou institucionalizados sem esquema vacinal completo e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada.

E também ao público especial, que têm as seguintes condições clínicas especiais: Pessoas vivendo com HIV/aids; Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica; Transplantados de órgãos sólidos; Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH); Terapia CART-cell (receptor de antígeno quimérico da célula T); Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas; Imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade; Fístula liquórica e derivação ventrículo peritoneal (DVP); Imunodeficiência devido à imunodepressão terapêutica; Implante coclear; Nefropatias crônicas/hemodiálise/síndrome nefrótica; Pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou persistente leve; Asma persistente moderada ou grave; Cardiopatias crônicas; Hepatopatias crônicas; Doenças neurológicas crônicas incapacitantes; Trissomias; Diabetes; Doenças de depósito; Prematuros (< ou = 36 semanas e seis dias) até 23 meses de idade; e Fibrose cística (mucoviscidose).

A vacinação desses grupos deve ter início ao longo do mês de junho, seguindo orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

Otimização das doses de Pneumo 13 e Pneumo 23

Vale destacar ainda que, com a incorporação do novo imunizante, e a substituição dos antecessores, a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI), orientou aos municípios a otimização das doses já existentes nos territórios das vacinas Pneumocócica conjugada 13-valente (Pneumo 13) e a Pneumocócica polissacarídica 23-valente (Pneumo 23). As orientações foram disponibilizadas junto à Nota Técnica Nº 031/2026, aos municípios.

Para a Pneumo 13, a sua otimização será feita por solicitação via RIE, e destinada a pessoas a partir de 12 meses de idade, com as condições clínicas especiais já citadas acima.

Em relação à Pneumo 23, ela poderá ser ofertada a todos os idosos com 60 anos ou mais, e saudáveis, ou seja, sem comorbidade, e não precisando serem acamados ou de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A oferta acontece enquanto durarem os estoques.