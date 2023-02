Munir Abud toma posse como diretor presidente da Cesan

today1 de fevereiro de 2023 remove_red_eye66

Na tarde desta quarta-feira (1º), o presidente do Conselho de Administração da Cesan, Rafael Grossi, deu posse ao novo diretor presidente da companhia, Munir Abud de Oliveira. A solenidade aconteceu no Escritório Central, em Vitória, e contou com a participação da diretoria colegiada, de gestores e assessores.

Natural de Guarapari, o agora presidente é formado em Direito pela Universidade Vila Velha, com pós-graduação em Direito Administrativo na Pontifícia Universidade Católica (PUC/MG) e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Atuou como diretor Presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), de março de 2021 a janeiro 2023.

Também foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES) presidindo a Comissão de Direito Eleitoral e Político. Exerceu a função de diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e ocupou o cargo de procurador Geral do Município de Anchieta.

O novo presidente iniciou sua fala agradecendo ao governador do Estado, Renato Casagrande, pela indicação e confiança depositada nele para presidir uma empresa tão importante não só na história do Espírito Santo, mas no atual momento. “Prometo trabalhar incansavelmente por esta companhia, para garantir que ela ocupe o lugar de destaque que merece no Estado do Espírito Santo. Pretendo, sim, esforçar-me exaustivamente pela valorização dos empregados desta casa, pela valorização da marca Companhia Espírito-santense de Saneamento, este é um compromisso que eu faço aqui com cada um de vocês”, declarou Abud.

Ainda durante a posse, ele reiterou que fará uma gestão pautada pelo diálogo, que acredita na capacidade dos profissionais da companhia e que quer construir um legado voltado para uma Cesan cada vez melhor.

“As portas estarão sempre abertas, eu sou um presidente receptivo, eu presidi um banco dessa forma, abrindo a porta para todos, ouvindo, conversando e conhecendo, porque eu acredito que esse é o segredo para chegarmos ao sucesso. Tenho certeza de que nós temos uma memória, uma história dentro dessa companhia muito importante na cabeça dos empregados e cabe ao presidente dar luz a essa fértil imaginação, a essa inteligência, esse grau de intelectualidade que estão guardadas aqui dentro”, pontuou.