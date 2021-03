Muniz Freire volta a ter provas do Detran a partir do dia 13

Atendendo a um pedido do deputado estadual Marcelo Santos, o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES), Givaldo Vieira, anunciou que as provas práticas de trânsito do município de Muniz Freire retornarão a partir do próximo dia 13 de março (sábado). A reunião contou com a presença dos vereadores Sargento Zé Maria, Riva e Sargento Feletti, além do ex-vereador Roberto Paulúcio.

De acordo com Givaldo, a pandemia do novo coronavírus fez com que o Departamento tomasse diversas providências para a segurança dos cidadãos. No município de Muniz Freire não foi diferente: as provas práticas de direção veicular estavam suspensas.

“Diversos vereadores e lideranças do município nos solicitaram ajuda para que as provas fossem retomadas em Muniz Freire para facilitar a vida de quem vive naquela região e, prontamente, levamos a demanda ao Givaldo que, agora, nos dá a boa notícia, juntamente com a promessa de revitalizar a sinalização viária do município”, comemorou Marcelo Santos.

Durante a reunião com o deputado, lideranças e vereadores, o diretor-geral deu a boa notícia: “Um novo local para alocar a unidade de atendimento da cidade está sendo providenciado. Junto a tal, nossa equipe técnica fará uma ronda no município e nos distritos para uma revisão dos possíveis ajustes para que assim, possamos revitalizar a sinalização viária e, quanto às provas práticas de trânsito, no dia 13 de março teremos o retorno, atendendo uma luta do deputado Marcelo e dos vereadores.”

ORIENTAÇÕES

Adotando as medidas preventivas contra a doença, todos os instrutores deverão estar usando máscaras de proteção, assim como álcool em gel 70% para limpeza das mãos e dos respectivos veículos. O Centro de Formação de Condutores (CFC) deverá ser responsável por essas higienizações entre as avaliações dos candidatos agendados.

Para as provas de categoria A (motocicleta), os candidatos deverão levar os próprios capacetes, já as de categoria B (carro), precisarão estar presentes somente um candidato por vez para realizar aquela prova. Na categoria D (ônibus, micro-ônibus e van) serão permitidas apenas 5 pessoas em cada veículo.

Vale ressaltar que a prova escrita acontece após as aulas do curso teórico serem concluídas, e a prova de direção, que é a final, ocorre depois do mínimo de horas das aulas práticas serem realizadas.