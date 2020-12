Musa fitness Tata Furtado curte fim de ano na Bahia

today30 de dezembro de 2020 remove_red_eye34

A dançarina e musa fitness Tata Furtado tem aproveitado a última semana do ano com a família para comemorar os quatro meses da cirurgia plástica que fez no nariz e descansar no litoral da Bahia.

Na ilha de Boipeba, uma das regiões paradisíacas do litoral baiano, a também empresária não deixou de fazer os exercícios físicos e está seguindo mesclando malhação, descanso e curtição com amigos.

“Pura gratidão poder me despedir deste ano em um lugar tão mágico e especial, como a Bahia. Aqui, só sentimentos bons e vibrações positivas”, ressaltou Tata.

“Estou me revezando nas atividades físicas e nas turísticas. Às vezes não dá certo, esses dias, por exemplo, confundi a hora da aula de pilates. Me antecipei, e na hora da aula, tínhamos marcado uma visita às piscinas naturais”, brincou.

A bela destacou que está seguindo as medidas de segurança impostas pelas autoridades de saúde para aproveitar os dias de folga e curtir com a família. Acompanhe a viagem em @tatafurtado.