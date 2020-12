“Música na Band” apresenta show da dupla Edson e Hudson nesta sexta-feira (18)

O Música na Band desta sexta-feira (18) leva ao ar, a partir das 22h45, um show da dupla Edson & Hudson. Inicialmente, Toquinho faria uma apresentação ao vivo na emissora, mas em virtude de um novo mal-estar do cantor, o evento precisou ser cancelado por orientações médicas.

No repertório dos sertanejos estarão grandes sucessos, como “Foi Deus”, “Deixa Eu Te Amar”, “Te Quero Pra Mim”, “Amor Demais”, “Sou Eu”, “Nosso Contrato”, “Fala”, entre outros.

Nascidos e criados em uma família circense, os irmãos começaram a carreira artística ainda muito jovens, cantando em praças, bares e rodeios com os pseudônimos de Pep e Pupi.

Em 1994, já como Edson e Hudson, tornaram-se conhecidos do público depois de participarem de um programa de calouros. A afinação e potência vocal de Edson, aliadas aos riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson, despertaram a atenção do universo sertanejo. Em 1995, eles gravaram o primeiro disco, que teve como carro-chefe a canção “Aprende a Me Amar”. A explosão do hit “Azul”, em 2002, ajudou a alavancar ainda mais a popularidade da dupla.

No entanto, em 2009, os artistas anunciaram a separação para colocar em prática os projetos individuais. A retomada da parceria aconteceu dois anos mais tarde, com direito à turnê Deu Saudade.

No ano passado, Huelinton Cadorini Silva (Edson) e Udson Cadorini Silva (Hudson) decidiram lançar o DVD “Amor + Boteco” para comemorar os 25 anos dedicados à indústria fonográfica. O trabalho, contendo 22 faixas, inclui regravações, novas composições e releituras.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café.