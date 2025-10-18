Música na Maturidade celebra 15 anos com concerto emocionante no Teatro Sesc Glória

today18 de outubro de 2025 remove_red_eye44

A música tem poder para transformar vidas — e o projeto Música na Maturidade, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), é prova disso. Criado em 2010 pelas professoras Letir Silva de Souza e Raquel Bianca Castro de Sousa, o projeto comemora 15 anos de história com um grande concerto na próxima terça-feira, dia 21 de outubro, às 20h, no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

O espetáculo, intitulado “Música é Vida”, promete emocionar o público com apresentações de 120 alunos, acompanhados por professores e músicos convidados. A noite terá participação especial do cantor capixaba Silva, celebrando o diálogo entre gerações e a força da música como expressão de afeto e vitalidade.

Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site do Teatro Sesc Glória, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O último ensaio vai ocorrer na próxima segunda-feira (20), das 8 às 11h30, no auditório da Fames.

O Música na Maturidade nasceu com um objetivo simples e poderoso: levar qualidade de vida e bem-estar por meio da música a pessoas com 60 anos ou mais. As aulas são gratuitas, acontecem duas vezes por semana nas dependências da Fames, e incluem flauta doce, canto coral, teoria musical, violão e expressão corporal. Não é preciso ter experiência com os instrumentos.

Ao longo de 15 anos, mais de 300 alunos já participaram do projeto — muitos deles encontrando nas aulas um novo sentido para a vida. Atualmente, cerca de 120 idosos integram as turmas ativas, vivendo a música como exercício de alegria, saúde e convivência.

De acordo com a professora Raquel Bianca, uma das fundadoras, “a música atua como uma aliada poderosa da saúde emocional e cognitiva. Nossos alunos relatam melhora do humor, da concentração, da memória e da autoconfiança”.

Os benefícios do projeto vão muito além da aprendizagem musical. Segundo a professora Letir Silva, a prática regular melhora a coordenação motora, estimula a memória e fortalece a socialização. “A música é um exercício completo — de corpo, mente e emoção. Há alunos que chegaram tristes e retraídos e hoje se apresentam com alegria e entusiasmo no palco”, destacou.

A aluna Célia Gandine Carneiro é um exemplo disso. “Foi um impacto muito grande na minha vida. Eu tive períodos mais tristes e, depois que comecei a participar, isso diminuiu muito. Ganhei conhecimento, amigos e qualidade de vida”, relatou.



ALZHEIMER

O projeto também acolhe alunos com Alzheimer e outras condições neurológicas. Em muitos casos, as aulas ajudam na comunicação, memória afetiva e socialização. “Alguns participam acompanhados da família, que percebe avanços significativos”, contou Letir.

O sucesso do Música na Maturidade rendeu reconhecimento público: o diretor da Fames, professor Fabiano Araújo Costa, e as professoras Letir Silva e Raquel Bianca, além da aluna Célia Gandine Carneiro, receberam Voto de Congratulação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a pedido do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), em homenagem ao impacto social e cultural do projeto.

Para os organizadores, a comemoração dos 15 anos é um marco de gratidão e esperança. “Queremos celebrar cada vida tocada pela música. O projeto mostra que nunca é tarde para aprender, se emocionar e fazer parte de algo maior”, resume Raquel.

Serviço

Concerto de 15 anos do Projeto Música na Maturidade

21 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horas: 20h

Local: Teatro Sesc Glória – Vitória/ES

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

Participação especial: cantor Silva

Informações e inscrições: Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)

foto Divulgação/Fames