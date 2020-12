Problemas no paraíso! Nego do Borel e Duda Reis terminam noivado

Nego do Borel e Duda Reis confirmaram o fim do noivado por meio de suas redes sociais. O ex-casal, que assumiu o romance em 2018, se pronunciou nesta terça-feira (22) em seus respectivos perfis no Instagram após rumores sobre o término repercutirem na web.

O relacionamento de Nego e Duda sempre esteve sob os holofotes, principalmente por conta dos problemas da família da atriz com o cantor. Apesar disso, em junho deste ano eles ficaram noivos e vinham esbanjando muita felicidade na web.

Mas, pelo visto, nos bastidores a relação não ia tão bem assim e os dois confirmaram o término no Instagram. Quem falou primeiro foi o cantor, que começou o texto reforçando que o amor do ex-casal foi real.

“A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá. A menina do sorriso largo, abraço apertado, olhos azuis encantadores, guerreira, decidida e cheia de sonhos, será sempre lembrada com muito carinho”.

Na sequência, ele elogiou e desejou sorte para a Duda e ainda a chamou de “meu amor”.

Poucos minutos depois, ela também falou sobre o assunto em suas redes sociais. A atriz declarou que não irá “fazer um circo” da situação, e que a relação dos dois segue agora como uma amizade.

“Às vezes não entendemos certas coisas, mas nossa relação se transformou numa amizade e nos respeitamos como pessoas e amigos! Desejo tudo de bom para ele! Não vou fazer disso um circo, então espero que vocês entendam e respeitem esse momento. Obrigada a todos e um feliz ano novo. Deus abençoe!”, finalizou Duda.

Nego e Duda assumiram o relacionamento em 2018 e, no final do ano passado, chegaram a terminar. Porém, reataram em abril de 2020 e estavam juntos deste então. Uma pena, né?

Fonte Terra